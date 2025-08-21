كرامي إطلعت على إعداد المديرين المكلفين إدارة المدارس والثانويات والتقت رابطة متفرغي اللبنانية والنائب سليمان على رأس وفد

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع فريق العمل في كلية التربية في الجامعة اللبنانية برئاسة عميد الكلية الدكتور خليل جمال الذي يخطط لإعداد وتدريب المديرين المكلفين إدارة المدارس والثانويات الرسمية والمرشحين للإدارة، وذلك بما يتلاءم مع المهام المتجددة المطلوبة من المدير، وما يلبي متطلبات المناهج التربوية التي يتم تجديدها راهنًا.



ثم استقبلت الوزيرة كرامي الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية المنتخبة حديثًا برئاسة الدكتور يحيى الربيع، في حضور مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي والجامعة اللبنانية الدكتور عدنان الأمين.



وهنأت الوزيرة الرابطة ورئيسها بالثقة أساتذة الجامعة بهم، متمنيةً لهم النجاح في مهامهم والتعاون من أجل متابعة المسيرة التصاعدية للجامعة اللبنانية وتحقيق أعلى المراتب في التصنيفات العالمية.



والتقت النائب محمد سليمان والنائب السابق جمال اسماعيل مع وفد من قرى العشائر، واطلعت منهم على مطالبهم المتعلقة بمدارس مناطقهم وحاجاتها التربوية لتتمكن من القيام برسالتها وخدمة أبناء المنطقة.