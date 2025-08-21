أخبار
سلام بحث وسفير بريطانيا في التجديد ل"اليونيفيل" واستقبل رودولف سعادة وزوارا
أخبار لبنان
2025-08-21 | 06:58
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، اليوم السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول الذي أكد "دعم المملكة المتحدة للبنان وحكومته في هذه المرحلة الدقيقة"، مشددا على "التزام بريطانيا بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وتعزيز استقراره".
وأشار إلى التقديمات البريطانية الأخيرة للجيش "تعزيزا لقدراته ودعما للأمن والاستقرار".
وتم في خلال اللقاء البحث في ضرورة التجديد لولاية قوة "اليونيفيل"، نظرا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار في الجنوب، إضافة إلى التأكيد على وجوب الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة وتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده".
رودولف سعادة
والتقى الرئيس سلام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM رودولف سعادة.وتم استعراض مشاريع الشركة في لبنان، مع التشديد على أهمية تطوير مرفأ بيروت والاستثمار فيه كرافعة حيوية لحركة التجارة وتعزيز دور لبنان كمركز لوجستي في المنطقة".
وأعرب سعادة عن إيمانه "العميق بلبنان ومستقبله"، مؤكدا "أن الشركة تسعى إلى الاستثمار في عدد من المشاريع الأخرى". وتوجه بالشكر إلى "دولة الرئيس على جهوده في توفير الاستقرار اللازم للاستثمارات"، مشددا على "أن هذه الجهود تعد عنصرا أساسيا لنجاح أي مشروع".
سفير الأوروغواي
كما استقبل رئيس الحكومة سفير الأوروغواي في لبنان كارلوس غيتو في زيارة وداعية.
الداعوق وعلي مهنا
واستقبل سلام الوزير السابق وليد الداعوق وممثل شركة المستثمرين السعوديين علي مهنا.
واعلن الداعوق بعد اللقاء "ان البحث تمحور حول تطوير المطارات والنقل الجوي في لبنان، وأبدت شركة المستثمرين السعوديين النية في المساعدة لتطوير مطار القليعات ومحطة النقل في مطار بيروت".
سلامة ونحاس
ومن الزوار:الفنان نبيل نحاس في حضور وزير الثقافة غسان سلامة.
