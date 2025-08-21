أخبار
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجي التقى ريزا وبحث مع سفيري المانيا واوكرانيا في دعم تمديد مهمة "اليونيفيل ووفد اغترابي اكد تمسكه بحق الاقتراع للنواب الـ128
أخبار لبنان
2025-08-21 | 06:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رجي التقى ريزا وبحث مع سفيري المانيا واوكرانيا في دعم تمديد مهمة "اليونيفيل ووفد اغترابي اكد تمسكه بحق الاقتراع للنواب الـ128
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين لضمان التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لعام آخر، سفير جمهورية المانيا الاتحادية كورت جورج شتوكل-شتيلفريد الذي "أبدى دعم بلاده الكامل لموقف لبنان بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل، واستعدادها لمساندة الجيش اللبناني والتعاون معه لا سيّما في المجال البحري".
كما استقبل الوزير رجّي سفير جمهورية أوكرانيا رومان هورياينوف وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتّى المجالات.
وأعرب السفير الاوكراني عن "تأييد بلاده قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة".
وفي لقاء آخر، إطّلع الوزير رجّي من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا على النشاطات والعمل الذي تقوم به منظمات ووكالات الامم المتحدة المتخصصة بالشأن الإنساني في لبنان، ولا سيّما في ما يتعلق بالنزوح السوري.
ومن ضمن لقاءاته أيضا اليوم، اجتمع الوزير رجّي بوفدٍ من المجموعات الاغترابية اللبنانية ضم ممثلين عن 19 مجموعة اغترابية ناشطة في مختلف بلدان العالم. وأكد الوفد "دعم الاغتراب للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء الدولة وعودة الانتظام الى عمل مؤسساتها، وللمساعي التي تقوم بها لتنفيذ الاصلاحات وإنعاش الوضع الاقتصادي".
كما أكد أعضاء الوفد "تمسّك اللبنانيين غير المقيمين الكامل بحقهم في الاقتراع في أماكن قيدهم داخل لبنان للنواب الـ 128، أسوة بالمقيمين، ورفضهم حصر هذا الحق بستة مقاعد فقط"، مطالبين" بتعديل قانون الانتخابات إفساحاً في المجال لهم لممارسة هذا الحق في الاستحقاق الانتخابي المقبل".
وأبدى الوفد" استعداد الاغتراب للمساعدة في تنظيم عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج".
أخبار لبنان
التقى
سفيري
المانيا
واوكرانيا
تمديد
"اليونيفيل
اغترابي
تمسكه
الاقتراع
للنواب
الـ128
التالي
سلام بحث وسفير بريطانيا في التجديد ل"اليونيفيل" واستقبل رودولف سعادة وزوارا
بهاء الحريري شكر المملكة المتحدة على دعم الجيش: إستثمار في مستقبل لبنان وأمنه
السابق
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:11
عون يبلغ السفير البريطاني تمسّك لبنان باليونيفيل ويدعو لتمديد مهامها حتى تنفيذ القرار 1701 كاملاً
أخبار لبنان
07:11
عون يبلغ السفير البريطاني تمسّك لبنان باليونيفيل ويدعو لتمديد مهامها حتى تنفيذ القرار 1701 كاملاً
0
أخبار لبنان
2025-08-12
رجّي بحث مع القائم بالأعمال الفرنسي دعم لبنان والتمديد "لليونيفيل"
أخبار لبنان
2025-08-12
رجّي بحث مع القائم بالأعمال الفرنسي دعم لبنان والتمديد "لليونيفيل"
0
أخبار لبنان
2025-07-11
وزير الخارجية عرض مع سفيري الدانمارك وسلوفينيا دعم تجديد ولاية "اليونيفيل" في مجلس الأمن
أخبار لبنان
2025-07-11
وزير الخارجية عرض مع سفيري الدانمارك وسلوفينيا دعم تجديد ولاية "اليونيفيل" في مجلس الأمن
0
أخبار لبنان
2025-05-27
منسى بحث وريزا في تعزيز التنسيق مع المنظمات الأممية: لتمديد مهمة "اليونيفيل" من دون أي تعديلات
أخبار لبنان
2025-05-27
منسى بحث وريزا في تعزيز التنسيق مع المنظمات الأممية: لتمديد مهمة "اليونيفيل" من دون أي تعديلات
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:44
حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة عشقوت الكسروانية
أخبار لبنان
09:44
حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة عشقوت الكسروانية
0
أخبار لبنان
09:29
محامية الفلسطينيّ الإسرائيليّ المفرج عنه للـLBCI: موقوف منذ أكثر من 13 شهرًا لأنه عبر الحدود بطريقة خاطئة وهو من فلسطيني ٤٨
أخبار لبنان
09:29
محامية الفلسطينيّ الإسرائيليّ المفرج عنه للـLBCI: موقوف منذ أكثر من 13 شهرًا لأنه عبر الحدود بطريقة خاطئة وهو من فلسطيني ٤٨
0
أخبار لبنان
09:10
عطية: 40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية
أخبار لبنان
09:10
عطية: 40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية
0
أخبار لبنان
09:00
رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ-الفلسطينيّ: المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة ستبدأ اليوم انطلاقًا من مخيم برج البراجنة
أخبار لبنان
09:00
رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ-الفلسطينيّ: المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة ستبدأ اليوم انطلاقًا من مخيم برج البراجنة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:44
أبو فاعور ممثلاً جنبلاط: لن ننجر إلى الفتنة ووحدة راشيا والبقاع الغربي هي الرد
أخبار لبنان
07:44
أبو فاعور ممثلاً جنبلاط: لن ننجر إلى الفتنة ووحدة راشيا والبقاع الغربي هي الرد
0
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
0
آخر الأخبار
01:39
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يدفع بتعزيزات إلى منطقة مستوطنة ملاخي هشالوم وسط الضفة الغربية
آخر الأخبار
01:39
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يدفع بتعزيزات إلى منطقة مستوطنة ملاخي هشالوم وسط الضفة الغربية
0
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:39
إسرائيل تعلن استعادة مواطنها المحتجز في لبنان..ماذا في التفاصيل؟
أخبار دولية
07:39
إسرائيل تعلن استعادة مواطنها المحتجز في لبنان..ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
05:52
حمادة من بعبدا: نجدد الثقة بمسيرة الرئيس عون ومعالجة قضية السلاح ليست سهلة
أخبار لبنان
05:52
حمادة من بعبدا: نجدد الثقة بمسيرة الرئيس عون ومعالجة قضية السلاح ليست سهلة
0
أخبار لبنان
05:29
الجميل من عين التينة: نمد اليد لبناء دولة السيادة والقانون ولا تهميش لأي مكون لبناني
أخبار لبنان
05:29
الجميل من عين التينة: نمد اليد لبناء دولة السيادة والقانون ولا تهميش لأي مكون لبناني
0
أخبار لبنان
05:16
زكي نقل إلى بعبدا دعم الجامعة العربية لحصر السلاح بيد الدولة: لا أحد يريد إنزلاق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها
أخبار لبنان
05:16
زكي نقل إلى بعبدا دعم الجامعة العربية لحصر السلاح بيد الدولة: لا أحد يريد إنزلاق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها
0
أخبار لبنان
02:22
اللبنانية الأولى زارت مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو
أخبار لبنان
02:22
اللبنانية الأولى زارت مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو
0
أخبار دولية
01:01
نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا
أخبار دولية
01:01
نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
0
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
2
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
3
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
4
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
5
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
6
خبر عاجل
06:34
خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية
خبر عاجل
06:34
خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية
7
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
8
خبر عاجل
06:15
مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر
خبر عاجل
06:15
مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر
