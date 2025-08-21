أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي التقى ريزا وبحث مع سفيري المانيا واوكرانيا في دعم تمديد مهمة "اليونيفيل ووفد اغترابي اكد تمسكه بحق الاقتراع للنواب الـ128

أخبار لبنان
2025-08-21 | 06:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي التقى ريزا وبحث مع سفيري المانيا واوكرانيا في دعم تمديد مهمة &quot;اليونيفيل ووفد اغترابي اكد تمسكه بحق الاقتراع للنواب الـ128
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رجي التقى ريزا وبحث مع سفيري المانيا واوكرانيا في دعم تمديد مهمة "اليونيفيل ووفد اغترابي اكد تمسكه بحق الاقتراع للنواب الـ128

استقبل  وزير  الخارجية والمغتربين يوسف رجي في إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين لضمان التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لعام آخر،  سفير جمهورية المانيا الاتحادية كورت جورج شتوكل-شتيلفريد الذي "أبدى دعم بلاده الكامل لموقف لبنان بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل، واستعدادها لمساندة الجيش اللبناني والتعاون معه لا سيّما في المجال البحري".

كما استقبل الوزير رجّي سفير جمهورية أوكرانيا رومان هورياينوف وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتّى المجالات.

وأعرب السفير الاوكراني عن "تأييد بلاده قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة".

وفي لقاء آخر، إطّلع الوزير رجّي من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا على النشاطات والعمل الذي تقوم به منظمات ووكالات الامم المتحدة المتخصصة بالشأن الإنساني في لبنان، ولا سيّما في ما يتعلق بالنزوح السوري.

ومن ضمن لقاءاته أيضا اليوم، اجتمع الوزير رجّي بوفدٍ من المجموعات الاغترابية اللبنانية ضم ممثلين عن 19 مجموعة اغترابية ناشطة في مختلف بلدان العالم. وأكد الوفد "دعم الاغتراب للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء الدولة وعودة الانتظام الى عمل مؤسساتها، وللمساعي التي تقوم بها لتنفيذ الاصلاحات وإنعاش الوضع الاقتصادي".

كما أكد أعضاء الوفد "تمسّك اللبنانيين غير المقيمين الكامل بحقهم في الاقتراع في أماكن قيدهم داخل لبنان للنواب الـ 128، أسوة بالمقيمين، ورفضهم حصر هذا الحق بستة مقاعد فقط"، مطالبين" بتعديل قانون الانتخابات إفساحاً في المجال لهم لممارسة هذا الحق في الاستحقاق الانتخابي المقبل".

وأبدى الوفد" استعداد الاغتراب للمساعدة في تنظيم عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج".

أخبار لبنان

التقى

سفيري

المانيا

واوكرانيا

تمديد

"اليونيفيل

اغترابي

تمسكه

الاقتراع

للنواب

الـ128

LBCI التالي
سلام بحث وسفير بريطانيا في التجديد ل"اليونيفيل" واستقبل رودولف سعادة وزوارا
بهاء الحريري شكر المملكة المتحدة على دعم الجيش: إستثمار في مستقبل لبنان وأمنه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:11

عون يبلغ السفير البريطاني تمسّك لبنان باليونيفيل ويدعو لتمديد مهامها حتى تنفيذ القرار 1701 كاملاً

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-12

رجّي بحث مع القائم بالأعمال الفرنسي دعم لبنان والتمديد "لليونيفيل"

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-11

وزير الخارجية عرض مع سفيري الدانمارك وسلوفينيا دعم تجديد ولاية "اليونيفيل" في مجلس الأمن

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-27

منسى بحث وريزا في تعزيز التنسيق مع المنظمات الأممية: لتمديد مهمة "اليونيفيل" من دون أي تعديلات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:44

حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة عشقوت الكسروانية

LBCI
أخبار لبنان
09:29

محامية الفلسطينيّ الإسرائيليّ المفرج عنه للـLBCI: موقوف منذ أكثر من 13 شهرًا لأنه عبر الحدود بطريقة خاطئة وهو من فلسطيني ٤٨

LBCI
أخبار لبنان
09:10

عطية: 40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية

LBCI
أخبار لبنان
09:00

رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ-الفلسطينيّ: المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة ستبدأ اليوم انطلاقًا من مخيم برج البراجنة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:44

أبو فاعور ممثلاً جنبلاط: لن ننجر إلى الفتنة ووحدة راشيا والبقاع الغربي هي الرد

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
آخر الأخبار
01:39

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يدفع بتعزيزات إلى منطقة مستوطنة ملاخي هشالوم وسط الضفة الغربية

LBCI
أخبار لبنان
16:29

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:39

إسرائيل تعلن استعادة مواطنها المحتجز في لبنان..ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
05:52

حمادة من بعبدا: نجدد الثقة بمسيرة الرئيس عون ومعالجة قضية السلاح ليست سهلة

LBCI
أخبار لبنان
05:29

الجميل من عين التينة: نمد اليد لبناء دولة السيادة والقانون ولا تهميش لأي مكون لبناني

LBCI
أخبار لبنان
05:16

زكي نقل إلى بعبدا دعم الجامعة العربية لحصر السلاح بيد الدولة: لا أحد يريد إنزلاق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها

LBCI
أخبار لبنان
02:22

اللبنانية الأولى زارت مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو

LBCI
أخبار دولية
01:01

نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أخبار دولية
13:36

كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:29

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

LBCI
أمن وقضاء
03:20

جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أخبار لبنان
10:47

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
خبر عاجل
06:34

خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
06:15

مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More