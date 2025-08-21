ياسين للـLBCI: أؤمن بأن السلاح سيُسلَّم ولن يُنزع بالقوّة

عوّل النائب ياسين ياسين على "حكمة القادة السياسيين في موضوع "تسليم سلاح الحزب" فالحكومة اخذت القرار والجيش كُلّف وما قُضي قد قضي".



وقال في حديث للـLBCI " لبنان عاد تدريجيًا الى الحضن العربي والى الخارطة السياسية الدولية وبات يتمتّع بدعم عربيّ ودوليّ".



واضاف " التغيير يأتي تراكميًا وليس بدفعة واحدة ولا يمكن انجاز اصلاحات سريعة في 6 أشهر من عمل الحكومة".



وتابع " أؤمن بأن السلاح سيُسلَّم ولن يُنزع بالقوّة وحزب الله ارتكب خطأً استراتيجيًا عام 2000 إذ لو سلّم سلاحه آنذاك لكنّا اليوم في مكان مختلف".