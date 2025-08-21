رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ-الفلسطينيّ: المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة ستبدأ اليوم انطلاقًا من مخيم برج البراجنة

أكّد رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ-الفلسطينيّ السفير رامز دمشقية أنّ المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية ستبدأ اليوم، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت.



وأوضح أنّه ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبنانيّ.



ولفت دمشقية إلى أنّ عملية التسليم هذه ستشكّل الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.



وقال: "تأتي عملية التسليم هذه تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية في تاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح".



وأضاف: "كما تأتي تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطينيّ".