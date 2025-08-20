الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:



"تداولت إحدى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن مغادرة لبناني الأراضي اللبنانية عبر مطار رفيق الحريري الدولي وفي حقه بلاغ بحث وتحرٍ ما زال ساري المفعول.



يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أن اللبناني المذكور غادر فعلاً لبنان عبر المطار إلا أن البلاغ المذكور لم يكن موجوداً على شاشة الاستعلام.



لذلك كلفت المديرية لجنة ضباط للتدقيق بالقضية وتبيان سبب عدم وجود البلاغ المذكور على الشاشة.



وقد باشرت اللجنة عملها، وتم توقيف على ذمة التحقيق جميع العسكريين المولجين باستلام التدابير العدلية وتعميمها على المعابر الحدودية. كما وقضت الضرورة التوسع في التحقيق بهدف جلاء الملابسات ووقائع الموضوع وتحديد المسؤوليات لملاحقة المرتكبين أمام القضاء المختص.



تؤكد المديرية العامة للأمن العام حرصها التام على الشفافية ومتابعة القضية حتى كشف كامل الملابسات واتخاذ الإجراءات المسلكية والقضائية اللازمة".



