محامية الفلسطينيّ الإسرائيليّ المفرج عنه للـLBCI: موقوف منذ أكثر من 13 شهرًا لأنه عبر الحدود بطريقة خاطئة وهو من فلسطيني ٤٨

أكّدت محامية الفلسطينيّ الإسرائيليّ المفرج عنه صالح أبو حسين، فاديا شديد للـLBCI ألّا ملف لأبي الحسين في القضاء العسكريّ أو اللبنانيّ.



وأوضحت أنّه موقوف منذ أكثر ن 13 شهرًا لأنه عبر الحدود بطريقة خاطئة أي "تائه" وفق ما أخبرني وحاول أن يسبح ليعود لكنّه أضاع الطريق مرة أخرى.





وقالت: "ملفه في النيابة العامة التمييزية وتواصلت مع الصليب الأحمر الدوليّ لإخراجه وملف الأمن العام يقول إنه فلسطيني لكني أكّدت أنّه يحمل الجنسية الإسرائيلية وجواز سفره إسرائيليّ وهو إسرائيليّ والامن العام لم يكن لديه أي مانع بأن أتوكّل عنه".



ولفتت إلى أنّ أبو حسين فلسطينيّ من فلسطيني ٤٨ وليس عليه أي ملف أمنيّ.

وأكّدت أن لا علاقة للملف بتبادل الأسرى.