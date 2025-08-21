أخبار
19 مجموعة اغترابيّة تلتقي وزير الخارجية: نرفض حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد
2025-08-21 | 10:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
19 مجموعة اغترابيّة تلتقي وزير الخارجية: نرفض حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد
زار ممثلون عن 19 مجموعة اغترابية، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اليوم الخميس 21 آب، في إطار السعي لضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع العادل والمتساوي.
وأكّد الوفد رفضه حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد فقط، مطالبًا بإلغاء هذه القاعدة واعتماد مبدأ الاقتراع الكامل لجميع النواب الـ128.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم من فتح باب التسجيل قبل إقرار هذا التعديل، الأمر الذي قد يثير البلبلة في صفوف المغتربين ويؤخر عملية التسجيل للانتخابات في ظل غياب وضوح كافٍ في النص القانوني الذي ينظم اقتراع غير المقيمين.
كما شدّدوا على ضرورة التنسيق المبكّر بين وزارتي الداخلية والخارجية لضمان فتح باب التسجيل ضمن مهلة كافية، وطرحوا في الوقت نفسه قضية صعوبة تجديد الهويات وجوازات السفر، ما يشكّل عائقًا أمام مشاركة المغتربين في الانتخابات.
وتناول الوفد أيضًا، المشاكل اللوجستية التي رافقت انتخابات غير المقيمين في الدورة الماضية، معربين عن أملهم في معالجتها في انتخابات 2026، ولا سيّما في ما يتعلّق بعدد مراكز الاقتراع في الخارج.
وفي ختام اللقاء، عبّر الوفد عن أمله في أن تتبنى اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة قانون الانتخاب توصيات واضحة تضمن المساواة الدستورية والمشاركة الشاملة والفاعلة للاغتراب اللبناني في استحقاق 2026.
يذكر أن الوفد زار خلال الفترة السابقة، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار للغاية نفسها.
Learn More