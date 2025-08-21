سلام عرض مع أبانيارا جهود "اليونيفيل"

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أبانيارا، وتم التطرق إلى جهود "اليونيفيل" في الجنوب من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى تعاونها مع الجيش اللبناني في سبيل بسط سلطة الدولة وتطبيق القرار 1701، فضلا عن القرار المرتقب صدوره عن مجلس الأمن أواخر الشهر الحالي في شأن تجديد ولايتها.