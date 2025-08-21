فتح تحقيق بلافتات في البقاع الشماليّ تخون رئيس الحكومة

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار قرر فتح تحقيق بمسألة تعليق لافتات في منطقة البقاع الشمالي تخون رئيس الحكومة نواف سلام وتتهمه بالعمالة.



وسطر الحجار استنابات إلى الأجهزة الأمنية كافة، طالبا "تحديد هويات الأشخاص الذين قاموا بهذه الفعل وتوقيفهم وسوقهم إلى القضاء العسكري للمباشرة بملاحقتهم".