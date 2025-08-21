أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل تقليص العمل العسكريّ "غير العاجل" في لبنان
أخبار لبنان
2025-08-21 | 14:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل تقليص العمل العسكريّ "غير العاجل" في لبنان
طلبت إدارة ترامب من إسرائيل تقليص العمل العسكريّ "غير العاجل" في لبنان لدعم قرار الحكومة اللبنانية ببدء عملية نزع سلاح "حزب الله"، وفق ما كشف موقع إكسيوس.
كما طلبت إدارة ترامب الآن من إسرائيل أن تفكر في الانسحاب من إحدى البؤر الاستيطانية وتقليص الضربات الجوية بشكل كبير لبضعة أسابيع كخطوة أولية لإظهار الاستعداد للتعاون مع الجهود اللبنانية.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أنّ الخطة الأميركية تتضمن أيضًا إنشاء "منطقة اقتصادية لترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المتاخمة للحدود مع إسرائيل.
وأكّدت المصادر اتفاق المملكة العربية السعودية وقطر بالفعل على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيليّ.
وقال أحد المصادر إنّ تقدمًا أُحرز ولكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية والإسرائيليون لم يقولوا لا وهم على استعداد لمنحها فرصة".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
إدارة
ترامب
إسرائيل
تقليص
العمل
العسكريّ
"غير
العاجل"
لبنان
التالي
طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:57
مصادر إكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل خفض العمليات العسكرية "غير العاجلة" في لبنان دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية البدء بعملية نزع سلاح الحزب
خبر عاجل
13:57
مصادر إكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل خفض العمليات العسكرية "غير العاجلة" في لبنان دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية البدء بعملية نزع سلاح الحزب
0
خبر عاجل
13:59
مصادر اكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل أن تنظر في مسألة الانسحاب من أحد المواقع العسكرية في لبنان
خبر عاجل
13:59
مصادر اكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل أن تنظر في مسألة الانسحاب من أحد المواقع العسكرية في لبنان
0
آخر الأخبار
2025-07-16
أكسيوس عن مسؤول أميركي كبير: الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل اليوم وقف الضربات في سوريا
آخر الأخبار
2025-07-16
أكسيوس عن مسؤول أميركي كبير: الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل اليوم وقف الضربات في سوريا
0
آخر الأخبار
2025-07-15
مراسل أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد وإسرائيل وعدت بوقف الهجمات مساء اليوم
آخر الأخبار
2025-07-15
مراسل أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد وإسرائيل وعدت بوقف الهجمات مساء اليوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:02
الامن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل بشكل غير شرعي إلى لبنان في تموز 2024 الى الصليب الاحمر الدولي
أمن وقضاء
14:02
الامن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل بشكل غير شرعي إلى لبنان في تموز 2024 الى الصليب الاحمر الدولي
0
أمن وقضاء
13:56
تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة
أمن وقضاء
13:56
تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة
0
أخبار لبنان
13:38
الموسوي: تسليم إسرائيلي للعدو يطرح شكوكا حول عدم استفادة السلطة من الفرصة لإتمام عملية تبادل مع الطرف الآخر
أخبار لبنان
13:38
الموسوي: تسليم إسرائيلي للعدو يطرح شكوكا حول عدم استفادة السلطة من الفرصة لإتمام عملية تبادل مع الطرف الآخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-04-20
طفل "أكرم من مين" رافاييل أسعد في الفوروم مرة جديدة... تجربة ترفيهية مذهلة في Game On! (فيديو)
منوعات
2025-04-20
طفل "أكرم من مين" رافاييل أسعد في الفوروم مرة جديدة... تجربة ترفيهية مذهلة في Game On! (فيديو)
0
فنّ
2025-07-11
آدم يُطلق"يا حلو"... أغنية مميزة وكليب بتقنية الذكاء الاصطناعي
فنّ
2025-07-11
آدم يُطلق"يا حلو"... أغنية مميزة وكليب بتقنية الذكاء الاصطناعي
0
خبر عاجل
2025-08-06
منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس آسيا... ترقبوا المباراة بعد قليل عبر شاشة الـLB2
خبر عاجل
2025-08-06
منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس آسيا... ترقبوا المباراة بعد قليل عبر شاشة الـLB2
0
آخر الأخبار
2025-08-17
قناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلًا عن مصدر في الدفاع المدنيّ: عدوان استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية
آخر الأخبار
2025-08-17
قناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلًا عن مصدر في الدفاع المدنيّ: عدوان استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
وفاة ألطف قاضي في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
وفاة ألطف قاضي في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يعزز سلامة الطيران الشراعي إنشاء اتحاد وتحديث القوانين بعد حوادث متكررة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يعزز سلامة الطيران الشراعي إنشاء اتحاد وتحديث القوانين بعد حوادث متكررة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطوتان في الإتجاه الصحيح لمصرف لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطوتان في الإتجاه الصحيح لمصرف لبنان
0
أخبار دولية
13:12
إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع إيران: صواريخ ومقاتلات وتحديات مالية وأمنية
أخبار دولية
13:12
إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع إيران: صواريخ ومقاتلات وتحديات مالية وأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
من هو صالح ابو حسين الذي تسلّمته اسرائيل من لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
من هو صالح ابو حسين الذي تسلّمته اسرائيل من لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مخيم برج البراجنة يشهد عملية تسليم السلاح للجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مخيم برج البراجنة يشهد عملية تسليم السلاح للجيش
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025
0
أخبار لبنان
11:45
الجيش اللبناني يتسلّم السلاح الفلسطيني من مخيّم برج البراجنة...والعملية وُصفت بـ"السلسة"
أخبار لبنان
11:45
الجيش اللبناني يتسلّم السلاح الفلسطيني من مخيّم برج البراجنة...والعملية وُصفت بـ"السلسة"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
2
خبر عاجل
06:34
خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية
خبر عاجل
06:34
خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية
3
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
4
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
5
تقارير نشرة الاخبار
10:21
المشهد من مخيّم برج البراجنة قبيل بدء تسليم السلاح الفلسطيني للجيش
تقارير نشرة الاخبار
10:21
المشهد من مخيّم برج البراجنة قبيل بدء تسليم السلاح الفلسطيني للجيش
6
خبر عاجل
06:15
مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر
خبر عاجل
06:15
مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر
7
آخر الأخبار
02:14
طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
آخر الأخبار
02:14
طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
8
خبر عاجل
08:42
معلومات للـLBCI: من المرتقب أن تبدأ في السادسة مساءً عملية تسليم السلاح الفلسطينيّ من مخيم برج البراجنة وتشمل الأسلحة المتوسطة والثقيلة
خبر عاجل
08:42
معلومات للـLBCI: من المرتقب أن تبدأ في السادسة مساءً عملية تسليم السلاح الفلسطينيّ من مخيم برج البراجنة وتشمل الأسلحة المتوسطة والثقيلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More