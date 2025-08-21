إكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل تقليص العمل العسكريّ "غير العاجل" في لبنان

طلبت إدارة ترامب من إسرائيل تقليص العمل العسكريّ "غير العاجل" في لبنان لدعم قرار الحكومة اللبنانية ببدء عملية نزع سلاح "حزب الله"، وفق ما كشف موقع إكسيوس.



كما طلبت إدارة ترامب الآن من إسرائيل أن تفكر في الانسحاب من إحدى البؤر الاستيطانية وتقليص الضربات الجوية بشكل كبير لبضعة أسابيع كخطوة أولية لإظهار الاستعداد للتعاون مع الجهود اللبنانية.



وأشارت مصادر الصحيفة إلى أنّ الخطة الأميركية تتضمن أيضًا إنشاء "منطقة اقتصادية لترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المتاخمة للحدود مع إسرائيل.



وأكّدت المصادر اتفاق المملكة العربية السعودية وقطر بالفعل على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيليّ.



وقال أحد المصادر إنّ تقدمًا أُحرز ولكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية والإسرائيليون لم يقولوا لا وهم على استعداد لمنحها فرصة".