تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
الرئيسية
إشعار
رعد استقبل مستشار رئيس الجمهورية في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
2025-08-22 | 04:50
أخبار لبنان
2025-08-22 | 04:50
رعد استقبل مستشار رئيس الجمهورية في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية الجنوبية
استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية الجنوبية، وجرى التطرق للأوضاع السياسية الراهنة ولمجريات الأمور ومواقف الأطراف المعنية.
أخبار لبنان
استقبل
مستشار
الجمهورية
الوفاء
للمقاومة
الضاحية
الجنوبية
التالي
تحرير مخطوف ومقتل رئيس عصابة خطف مسلّحة وإصابة أحد أفرادها أثناء عملية التحرير
البستاني: لجنة الاقتصاد تؤيّد قرارات وزارة الاقتصاد بموضوع تنظيم عمل المولدات
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
أخبار لبنان
رياضة
آخر الأخبار
اخترنا لكم
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بالفيديو
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أخبار دولية
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
تقارير نشرة الاخبار
الأكثر قراءة
1
اقتصاد
خبر عاجل
أمن وقضاء
أمن وقضاء
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
