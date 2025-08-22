0min

رعد استقبل مستشار رئيس الجمهورية في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية ‏الجنوبية

استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مستشار رئيس الجمهورية ‏العميد أندريه رحال في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية ‏الجنوبية، وجرى التطرق للأوضاع ‏السياسية الراهنة ولمجريات ‏الأمور ومواقف الأطراف المعنية.‏