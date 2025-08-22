أخبار
مخزومي: تسليم السلاح في مخيم برج البراجنة خطوة أولى في الاتجاه الصحيح
أخبار لبنان
2025-08-22
مخزومي: تسليم السلاح في مخيم برج البراجنة خطوة أولى في الاتجاه الصحيح
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "تسليم كمية من السلاح في مخيم برج البراجنة يشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لبسط سلطة الدولة على المخيمات، بالتعاون بين الدولة اللبنانية والسلطة الوطنية الفلسطينية، إذ آن الأوان كي تستعيد الدولة سيادتها وتلغي ازدواجية السلاح".
وقال: "نشدد على دعم المؤسسة العسكرية التي ستقدم قبل نهاية آب، خطة نزع السلاح بجدول زمني حتى نهاية العام الحالي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ونقول لمن يستهدفون الجيش بحملات التهويل والتحريض، أن هذه المؤسسة التي نراهن عليها في حفظ السيادة والاستقرار، مناط بها تنفيذ القرار السياسي للدولة، مدعومة بإجماع الغالبية الساحقة من اللبنانيين".
وأشار إلى أن "مسار استعادة الدولة سيادتها، سيحمي لبنان وينهض بالاقتصاد ويحقق الإصلاح، ولا عودة إلى الوراء".
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-21
مخيم برج البراجنة يشهد عملية تسليم السلاح للجيش
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-21
مخيم برج البراجنة يشهد عملية تسليم السلاح للجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-21
المشهد من مخيّم برج البراجنة قبيل بدء تسليم السلاح الفلسطيني للجيش
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-21
المشهد من مخيّم برج البراجنة قبيل بدء تسليم السلاح الفلسطيني للجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
0
أخبار لبنان
2025-08-21
الجيش اللبناني يتسلّم السلاح الفلسطيني من مخيّم برج البراجنة...والعملية وُصفت بـ"السلسة"
أخبار لبنان
2025-08-21
الجيش اللبناني يتسلّم السلاح الفلسطيني من مخيّم برج البراجنة...والعملية وُصفت بـ"السلسة"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
أمن وقضاء
15:55
تيننتي ينفي وجود أي معلومة لدى اليونيفيل عن إدعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية
أمن وقضاء
15:55
تيننتي ينفي وجود أي معلومة لدى اليونيفيل عن إدعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية
0
أخبار لبنان
15:32
وزارة الزراعة توقع إتفاق تعاون مع مؤسسة SEAL لدعم المزارعين اللبنانيين بالتدريب والتجهيزات الحديثة
أخبار لبنان
15:32
وزارة الزراعة توقع إتفاق تعاون مع مؤسسة SEAL لدعم المزارعين اللبنانيين بالتدريب والتجهيزات الحديثة
0
أخبار لبنان
14:19
الحجار ثمن جهود جهاز أمن المطار وفصيلة التفتيشات: ملتزمون بمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان
أخبار لبنان
14:19
الحجار ثمن جهود جهاز أمن المطار وفصيلة التفتيشات: ملتزمون بمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان
0
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
0
أخبار دولية
10:38
نتنياهو: التقرير في شأن المجاعة في غزة كذب صريح
أخبار دولية
10:38
نتنياهو: التقرير في شأن المجاعة في غزة كذب صريح
0
حال الطقس
2025-04-01
طقس متقلّب مغبرّ ودافئ...واحتمال أمطار
حال الطقس
2025-04-01
طقس متقلّب مغبرّ ودافئ...واحتمال أمطار
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
0
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
0
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
4
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
5
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
6
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
7
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
8
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
