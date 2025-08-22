أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نديم الجميل خلال رفع صورة للرئيس الشهيد بشير الجميل في الأشرفية: سنبقى ونستمر في بناء الدولة والجيش القوي والقضاء العادل
أخبار لبنان
2025-08-22 | 14:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نديم الجميل خلال رفع صورة للرئيس الشهيد بشير الجميل في الأشرفية: سنبقى ونستمر في بناء الدولة والجيش القوي والقضاء العادل
تم مساء اليوم رفع صورة جديدة للرئيس الشهيد بشير الجميل في ذكرى انتخابه رئيسًا للجمهورية في ٢٣ آب ١٩٨٢، في حضور النائبين نديم الجميل وغسان حاصباني، وأعضاء في المكتب السياسي الكتائبي ومسؤولي "القوات اللبنانية" في الاشرفية وعدد من فعاليات المنطقة.
وبعد رفع الصورة على أحد مباني ساحة ساسين والذي كتب عليها عبارة الرئيس بشير الشهيرة "نحن قديسو هذا الشرق وشياطينه"، القى النائب الجميل كلمة قال فيها: "في مثل هذا اليوم، انتخب بشير رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وانتقل من المقاومة اللبنانية إلى بناء الدولة القوية التي تؤمن العدل والأمن والمساواة لجميع أبناء الوطن. في ٢٣ آب، انتصر بشير وانتصرت الدولة اللبنانية، اليوم ايضًا على الفلسطيني ان يسلم سلاحه للجيش. ولو استمر بشير في الحكم، لما كان اتفاق القاهرة وكنا وفرنا على أنفسنا ولبنان ٤٠ سنة من القهر والذل والفوضى. اليوم نحتفل بانتصار الدولة اللبنانية ومشروعها على من كان يحاول اغتياله، ومنهم نظام الأسد الذي سقط اليوم، وها نحن اليوم نبني من جديد دولة البشير. واليوم، بعد ٤٣ سنة، نقول لبشير، سنبقى ونستمر في بناء الدولة والجيش القوي الذي يفرض نفسه و هيبته، والقضاء العادل والقوي. واليوم، إلى من يهدد او يهول نقول: لقد اخترنا الدولة واخترنا المؤسسات ولكن، نقول ايضًا "نحن قديسو هذا الشرق ولكن، ممكن أن نكون شياطينه أيضًا"."
وأعلن الجميل أن "احتفال ١٤ ايلول هذه السنة سيكون في ساحة ساسين في الاشرفية."
أخبار لبنان
الجميل
للرئيس
الشهيد
الجميل
الأشرفية:
سنبقى
ونستمر
الدولة
والجيش
القوي
والقضاء
العادل
التالي
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عدة
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:15
الجميل: مشروع بشير لبناء دولة قوية كان سيوفّر على لبنان عقودًا من القهر والذل
أخبار لبنان
12:15
الجميل: مشروع بشير لبناء دولة قوية كان سيوفّر على لبنان عقودًا من القهر والذل
0
أخبار لبنان
2025-07-18
نديم الجميل لـ"جدل": هناك تقصير كبير يحصل من قبل كل مؤسسات الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-07-18
نديم الجميل لـ"جدل": هناك تقصير كبير يحصل من قبل كل مؤسسات الدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2025-08-05
نديم الجميل: الشارع سيقابله شارع إن لم تتصرف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد!
أخبار لبنان
2025-08-05
نديم الجميل: الشارع سيقابله شارع إن لم تتصرف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد!
0
أخبار لبنان
2025-08-04
نديم الجميل زار قرطبا في ذكرى انفجار المرفأ: العدالة حق للشهداء والضحايا وعائلاتهم وشرط أساسي لأي نهوض وطني
أخبار لبنان
2025-08-04
نديم الجميل زار قرطبا في ذكرى انفجار المرفأ: العدالة حق للشهداء والضحايا وعائلاتهم وشرط أساسي لأي نهوض وطني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
أمن وقضاء
15:55
تيننتي ينفي وجود أي معلومة لدى اليونيفيل عن إدعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية
أمن وقضاء
15:55
تيننتي ينفي وجود أي معلومة لدى اليونيفيل عن إدعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية
0
أخبار لبنان
15:32
وزارة الزراعة توقع إتفاق تعاون مع مؤسسة SEAL لدعم المزارعين اللبنانيين بالتدريب والتجهيزات الحديثة
أخبار لبنان
15:32
وزارة الزراعة توقع إتفاق تعاون مع مؤسسة SEAL لدعم المزارعين اللبنانيين بالتدريب والتجهيزات الحديثة
0
أخبار لبنان
14:19
الحجار ثمن جهود جهاز أمن المطار وفصيلة التفتيشات: ملتزمون بمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان
أخبار لبنان
14:19
الحجار ثمن جهود جهاز أمن المطار وفصيلة التفتيشات: ملتزمون بمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:41
رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ: الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة
أخبار دولية
10:41
رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ: الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة
0
أمن وقضاء
06:05
ينتحل صفة محام منذ العام 2012 وبحقّه 8 مذكّرات توقيف...
أمن وقضاء
06:05
ينتحل صفة محام منذ العام 2012 وبحقّه 8 مذكّرات توقيف...
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
0
منوعات
07:45
في كاليفورنيا... دب يقتحم متجرا للمثلجات
منوعات
07:45
في كاليفورنيا... دب يقتحم متجرا للمثلجات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
0
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
0
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
4
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
5
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
6
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
7
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
8
أمن وقضاء
05:19
تحرير مخطوف ومقتل رئيس عصابة خطف مسلّحة وإصابة أحد أفرادها أثناء عملية التحرير
أمن وقضاء
05:19
تحرير مخطوف ومقتل رئيس عصابة خطف مسلّحة وإصابة أحد أفرادها أثناء عملية التحرير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More