الحجار ثمن جهود جهاز أمن المطار وفصيلة التفتيشات: ملتزمون بمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان

ثمن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار "جهود جهاز أمن المطار، وتحديدًا فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في قوى الأمن الداخلي، التي تمكنت اليوم الجمعة من توقيف أربعة أشخاص من الجنسية التركية أثناء مغادرتهم بيروت إلى الكويت عبر صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وفي حوزتهم حوالى ٢٠ كيلوغرامًا من مادة الكبتاغون، مخبأة داخل مشدات ملفوفة على أجسادهم".



وأشار إلى أن "التحقيقات اللازمة جارية بإشراف القضاء المختص".



وأكدت وزارة الداخلية والبلديات "التزامها الكامل مكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان"، جازمةً أن "هذا الملف من أولوياتها وتواكبه باستمرار، حمايةً للمجتمع اللبناني ومجتمعات الدول الشقيقة".