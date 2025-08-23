سلسلة استقبالات للرئيس بري​ وبحث في التطورات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.



وتابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤونًا تشريعية وإنمائية خلال إستقباله رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي إكتفى بعد اللقاء بالقول: "طالما هناك احتلال هناك مقاومة".



كما التقى رئيس المجلس النيابيّ وفدًا علمائيًا، ضمّ المفتي العلامة السيد علي مكي وعضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلاميّ الشيعي الأعلى العلامة السيد كاظم إبراهيم، القاضي الشيخ حسين قصاص، العلامة الشيخ ابراهيم فواز، والعلامة الشيخ موسى البغدادي.