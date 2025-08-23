افرام: توسيع أوتستراد جونية خطوة ضرورية وأفضل من لا شيء

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام عبر حسابه على منصة "أكس": "بعد سنوات من التجميد وتدخّل بعض الفعاليّات السيّاسية آنذاك لإيقافه، رغم دفع بدلات الاستملاك، يعود مشروع توسعة أوتوستراد جونية إلى الواجهة".



وقال: "كلّ الشكر للعهد الجديد ووزير الأشغال على متابعة مطلبنا المُلحّ لمعالجة أزمة يومية يعاني منها الناس، وطرحه مجدداً هذا المشروع للتنفيذ".



ولفت الى أن "الحل ربما غير مثالي فهو متأخّر ٩ سنوات، لكنّه خطوة ضرورية أفضل من لا شيء".