بهاء الحريري في ذكرى تفجير مسجدَي التقوى والسلام: العدالة تبقى حقا ثابتا لأهالي الشهداء ولطرابلس ولبنان

كتب رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": "‏في مثل هذا اليوم من عام 2013، استهدفت يد الغدر مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس، فسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى. جريمة إرهابية أرادت ضرب الاعتدال وإشعال الفتنة، وكان وراءها نظام الاستبداد الذي حاول أن يجعل من لبنان ساحة لحروبه".



وقال: "اليوم، ذلك النظام سقط، لكن العدالة تبقى حقا ثابتا لأهالي الشهداء ولطرابلس ولبنان. فالجريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يُبنى وطن من دون محاسبة ومصارحة. رحم الله الشهداء الأبرار، ولتبقَ طرابلس مدينة الاعتدال والعيش المشترك، عصيّة على مشاريع الفتنة والقتل".