بهاء الحريري في ذكرى تفجير مسجدَي التقوى والسلام: العدالة تبقى حقا ثابتا لأهالي الشهداء ولطرابلس ولبنان

في مثل هذا اليوم من عام 2013، استهدفت يد الغدر مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس، فسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى. جريمة إرهابية أرادت ضرب الاعتدال وإشعال الفتنة، وكان وراءها نظام الاستبداد الذي حاول أن يجعل من لبنان ساحة لحروبه.
اليوم، ذلك النظام سقط، لكن العدالة تبقى حقًا ثابتًا… pic.twitter.com/Kv6IVogeBF
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 23, 2025
