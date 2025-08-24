عودة: وحدهما الغفران والمسامحة ينتشلان البلد من دوامة الصراعات والاتهامات والإدانات المتبادلة

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس. وبعد الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "يعلمنا الآباء أن الحياة المسيحية ليست طقوسا أو معرفة لاهوتية وحسب، بل تطبيق عملي ومسيرة نحو التشبه بالمسيح الذي غفر لصالبيه وهو معلق. فإذا كان الرب البريء قد غفر لقاتليه، فكم بالحري ينبغي علينا نحن الخطأة المديونين، أن نغفر لإخوتنا؟ يقول القديس إسحق السرياني: «القلب الرحوم هو موضع سكنى الله، ومن لا يرحم فقد أغلق قلبه عن نعمة الروح». إن مثل اليوم دعوة عملية لنا. فحين نجد أنفسنا في مواجهة من أساء إلينا، علينا أن نتذكر أولا كم أسأنا إلى إخوتنا الذين سماهم المسيح إخوته، وكم أسأنا إلى الله، وكم غفر لنا بدم ابنه. علينا أن نتذكر أننا كنا عبيدا محكومين بالموت، فأطلقنا الملك السماوي مجانا. حين نغفر لا نفضل على الآخر، بل نحفظ غفران الله علينا، ونختبر حرية القلب وسلامه. وإن وجدنا قلبنا عاجزا عن الغفران، فلنطلب إلى الله أن يلينه، ولنترك له، هو الديان العادل، الحكم العادل علينا وعلى من أساء إلينا. كم نحن بحاجة في بلدنا إلى الغفران وتخطي الأحقاد والخلافات، والتعلم من الماضي من أجل بناء مستقبل سلامي، مستقر، آمن ومزدهر. وحدهما الغفران والمسامحة ينتشلان البلد من دوامة الصراعات والإتهامات والإدانات المتبادلة. يقول بولس الرسول: «الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله» (رو3: 23 ). الغفران يتطلب توبة من الجميع «لأن ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله» (مت 19 :17 ) الذي هو وحده كامل، كما يتطلب تواضعا لكي يعترف الجميع بأخطائهم، بغض النظر عن حجمها. ولنترك الأمر للعدالة الإلهية متذكرين قول الرب: «أيها العبد الشرير، كل ما كان عليك تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أن ترحم أنت أيضا رفيقك كما رحمتك أنا؟»





