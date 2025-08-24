أخبار
الحاج حسن: من يدعو إلى حصر السلاح أو نزعه ليس لديه خيار آخر إلا الاستسلام
أخبار لبنان
2025-08-24 | 10:51
الحاج حسن: من يدعو إلى حصر السلاح أو نزعه ليس لديه خيار آخر إلا الاستسلام
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أنّ من يدعو إلى حصر السلاح أو نزعه ليس لديه خيار آخر إلا الاستسلام أمام مطالب إسرائيل وإملاءات واشنطن.
وقال الحاج حسن في خلال احتفال تأبيني أقامه حزب الله للشهيد علاء عباس سيف الدين في مجمع الإمام الصادق، في الضاحية الجنوبية لبيروت: "منطقتنا وأمتنا ووطننا أمام مستقبل لا مكان فيه للضعفاء، ولا مكان فيه للحق إن لم يكن هناك سلاح يحمي الحق، ونحن لن نستبق ما سيجري في اليومين المقبلين، حيث سيزور الموفد الأميركي لبنان حاملاً معه أجوبة من العدو الإسرائيلي حول الورقة التي أقرتها الحكومة اللبنانية، علماً أننا نعرف أميركا وإسرائيل، فأميركا هي مصدر الإرهاب في العالم، وإسرائيل هي الأداة الأولى للإرهاب الأميركي".
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تحدثت في بيانها الوزاري عن السيادة ورد العدوان وعودة الأسرى وإعادة الإعمار إلى جانب حصرية السلاح وقرار السلم الحرب، ولكن حتى الآن لم نرَ ولم نسمع سوى الحديث عن حصرية السلاح.
وسأل: "فهل المشكلة الوحيدة في لبنان هي حصر السلاح؟، أليس هناك مشكلة اسمها العدوان الإسرائيلي؟، ألا ترى هذه الحكومة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على السيادة اللبنانية وعلى المواطنين في لبنان؟، أليس هناك مشكلة اسمها إعادة الإعمار؟، أليس هناك أسرى لبنانيين يقبعون في سجون العدو الإسرائيلي؟".
وأكد الحاج حسن، التمسك بمزيد من العزم بعناصر قوة لبنان، ومن ضمنها الوحدة الوطنية، وأن يكون البلد لكل اللبنانيين وليس لفئة منهم، وأن نرجع الأمور إلى المسار الصحيح، مشيرا الى أن الأهم أن "المقاومة وسلاحها هما قضيتان مركزيتان سندافع عنهما بكل ما أوتينا من قوة وعزم وإرادة، لا سيما وأننا لسنا ضعفاء، ونمتلك من عناصر القوة ما يلزم للدفاع عن خياراتنا".
أخبار لبنان
السلاح
الاستسلام
التالي
"حزب الله" يحشد مذهبياً لإحباط "حصرية السلاح" (الشرق الأوسط)
انهيار سقف في مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقة... وإنقاذ 7 عمال
السابق
