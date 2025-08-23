انهيار سقف في مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقة... وإنقاذ 7 عمال

انهار سقف طابق سفلي في مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقة - عكار، أثناء قيام عدد من العمال بأعمال البناء، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وتمكّنت فرق الإسعاف من إنقاذ سبعة منهم، فيما لا يزال عامل واحد تحت الردم، وتعمل فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني على انتشاله.