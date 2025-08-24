بهاء الحريري: تسليم السلاح وحصره بيد الجيش ليس خياراً بل شرط أساسي لبناء الدولة العادلة

إنّنا، وكما أكدنا مراراً وتكراراً، نعتبر أن دولة المؤسسات هي الحلّ الوحيد والنهائي لإعادة الاعتبار للنظامين السياسي والاقتصادي في لبنان، وهي الطريق الأوحد لإنقاذ وطننا من حالة الانهيار والتفكك التي يعيشها.
لقد أثبتت التجارب أن أي مشاريع بديلة أو طروحات مشبوهة، تؤدي حكماً إلى…
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 24, 2025
