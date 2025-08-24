الدفاع المدني: إنقاذ ثلاثة مواطنين من الغرق مقابل شاطئ عمشيت

تمكّن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، من إنقاذ ثلاثة مواطنين كانوا يواجهون خطر الغرق أثناء ممارستهم رياضة السباحة مقابل شاطئ عمشيت – جبيل، نتيجة شدّة التيار وارتفاع الموج.



وعمل العناصر على سحبهم إلى الشاطىء، حيث تم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لهم.

