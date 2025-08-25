أخبار
"لقاء سيدة الجبل": للتمسك بخطة حصرية السلاح ورفض الابتزاز الاسرائيلي - الايراني
أخبار لبنان
2025-08-25
"لقاء سيدة الجبل": للتمسك بخطة حصرية السلاح ورفض الابتزاز الاسرائيلي - الايراني
دعا "لقاء سيدة الجبل" "السلطة اللبنانية للتمسك بخطة حصرية السلاح ورفض الابتزاز الاسرائيلي - الايراني".
ولفت اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي في مقره في الاشرفيه الكترونيا، الى أن "لبنان يجتاز هذا الاسبوع مرحلة مصيرية بدأت بمواقف الرئيس السوري أحمد الشرع التي تمثل صفحة جديدة من العلاقات السورية مع البلدين".
وأشار الى أن "هذا الاسبوع سيشهد استحقاقين: الخطة الامنية التي تعدها قيادة الجيش وتمديد ولاية القوات الدولية "اليونيفيل"، ويتعرض هذان الاستحقاقان لمواقف سلبية من اسرائيل وايران معا، انطلاقا من حسابات خاصة بهما".
بلال الحشيمي بعد لقائه سلام: القرار المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة يُعتبر خطوة أساسية وضرورية
عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود زار سلام: الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار
