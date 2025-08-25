الرئيس عون: للخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية نحو حزب واحد هو لبنان

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على وجوب أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان عبر تعزيز خطوات استعادة الثقة.



ولفت الرئيس عون أمام وفد من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير – "جمعية إرادة" الى أن "لبنان أمامه الكثير من الفرص التي يجب أن نحسن استثمارها من خلال الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية، باتجاه حزب واحد هو لبنان، وطائفة واحدة هي الطائفة اللبنانية، والالتفاف تحت راية علم واحد. فلبنان الطوائف لا يصنع دولة، بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن".



وأكد أن"مجلس الوزراء هو منصّة لتبادل الآراء واتخاذ القرارات بعد النقاش، وهذا ما يحصل بالفعل، إذ أسفر عن صدور قرارات لم يُسبق أن اتُخذت من قبل".