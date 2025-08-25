المفتي دريان إستقبل سفير باكستان وعرض مع زواره الأوضاع في لبنان والمنطقة

بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في تطورات لبنان والمنطقة مع الهيئة الإدارية الجديدة لـ"هيئة علماء المسلمين" برئاسة الشيخ أحمد العمري الذي شدد على ان لبنان لا يمكن ان ينعم بالاستقرار والأمن والأمان إلا بوجود عدالة اجتماعية وعدالة صحيحة، لا عدالة انتقائية ولا عدالة استنسابية.



ودعا الى اغلاق ملف المظلومين الإسلاميين سواء اللبنانيين أو السوريين، لخير البلد، والا فإننا سنجد انفسنا وسنجد أن لبنان قد تزيد فيه مسائل التوترات الأمنية وغيرها.



ولفت الشيخ العمري إلى أن البحث تركز ايضاً على ملف فلسطين، مؤكداً وجوب دعمهم إسلاميًا وشرعيًا وإغاثيًا واجتماعيًا.



كما شدد الشيخ العمري على اهمية العيش المشترك والسلم الأهلي، محذراً منوجود فريق يتغول في لبنان بالاستقواء سواء في موضوع السلاح أو في موضوع غيره، ودعا الدولة الى تثبيت أركانها عبر ايقاف غطرسة وعربدة العدو الصهيوني.



واستقبل المفتي دريان الدكتور هادي مراد مع وفد ضم الدكتور رند غياض والصحافي إبراهيم ريحان.



كما التقى سفير باكستان لدى لبنان سلمان أطهر، وتم البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة وفي تعزيز العلاقات بين البلدين.



واستقبل القنصل باسل عويدات، وتم التداول في الأوضاع العامة