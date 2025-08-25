أخبار
جابر يطالب بضمانات دولية للبنان في لقاء مع وفد الكونغرس الأميركي

أخبار لبنان
2025-08-25 | 08:19
جابر يطالب بضمانات دولية للبنان في لقاء مع وفد الكونغرس الأميركي
جابر يطالب بضمانات دولية للبنان في لقاء مع وفد الكونغرس الأميركي

أكّد وزير المالية ياسين جابر أن القاعدة الأساسية لأي بناء للدولة ولإصلاح مؤسساتها والنهوض باقتصادها هو الاستقرار، وهذا الامر لا يتوقف على إرادة الدولة والتزامها بمندرجات أي اتفاق أو قرار، إنما على جهود تفضي إلى نتائج حاسمة تسمح للبنان باستنهاض شامل لكل قطاعاته والاستفادة من موارده  ومنها البدء بورشة التنقيب عن نفطه في المنطقة الخالصة التي مضى على ترسيمها قرابة الخمس سنوات.

وجدّد جابرمطالبة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بتوفير ضمانات جدية يحتاجها لبنان تكون قادرة على تأمين استقرار دائم للجنوبيين ولكل أبناء المناطق التي تستهدفها الاعتداءات الإسرائيلية.

 
وشدّد أمام وفد من الكونغرس الأميركي زاره برئاسة دارين لحود وبحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، أن البيئة الجنوبية والبقاعية وأبناء الضاحية هي بيئة تنشد العيش الكريم ولا تهوى الحروب، وهي تتمسك بكل ما يطمنئنها إلى حاضرها ومستقبلها، لكن السؤال من يطمئنها إلى ذلك، ومن أين تتوافر لها عناصر الاطمئنان ما دامت اسرائيل ورغم اتفاق وقف اطلاق النار، تستبيح على مدار الساعة الأرض والأجواء وتعتدي وتغتال وتدمر وترفض الانسحاب من المناطق التي احتلتها وتمنع الأهالي من الاقتراب من بيوتهم وأرزاقهم ولا من رادع لها؟

وقال:" ندرك أن المنطقة تمر بمتغيرات كبرى، وأعتقد أن لبنان التزم بما عليه لكن على الأطراف الأخرى أن تلتزم بما عليها".

وتطرق جابر إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة واقرها المجلس النيابي، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قام به رئيس المجلس النيابي للإسراع في إقرارها، لافتاً وعلى عكس ما يشاع، إلى أن نواب ووزراء ما يسمى الثنائي الشيعي كانوا ولا يزالون من أوائل الداعمين لكل قرار أو تشريع في هذا المجال، ومن أوائل الداعمين لقيام الدولة القادرة على حماية شعبها وحفظ أمنها واستقرارها.


السفير الصيني
 
وعرض الوزير جابر أيضاً مع السفير الصيني لدى لبنان Chen Chuandong للعلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما على مستوى التطور التقني بما يدعم مجالات الاقتصاد.
 


اجتماع مع صندوق النقد الدولي
وعقد جابر اجتماع عمل مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم فريديريكو ليما وحضور مدير المالية العام جورج معراوي خصص لاستكمال عدد من الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية بالاتنسيق مع الصندوق في ما يصب في إطار الإصلاحات التي تنفذها.
 

سفيرة لبنان في واشنطن
كما استقبل سفيرة لبنان المعينة في واشنطن ندى حمادة، عرض معها شؤوناً عامة والدور المرتقب لتفعيل عمل سفارة لبنان في واشنطن.

أخبار لبنان

يطالب

بضمانات

دولية

للبنان

الكونغرس

الأميركي

