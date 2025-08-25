أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحسين وضع متعاقدي الثانويّ الوظيفيّ والاجتماعيّ

أخبار لبنان
2025-08-25 | 12:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحسين وضع متعاقدي الثانويّ الوظيفيّ والاجتماعيّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحسين وضع متعاقدي الثانويّ الوظيفيّ والاجتماعيّ

عقدت وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي اجتماعًا موسعًا مع لجنة متعاقدي الثانوي ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسيّ، لمناقشة تطلعاتهم وحاجاتهم في إطار خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحسين وضعهم الوظيفيّ والاجتماعيّ، وضمان حقوقهم القانونية، وتعزيز استقرارهم المهنيّ.
 
وأكدت وزيرة التربية، "أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف لمستقبل أفضل للقطاع التربويّ، وأنها تعمل على تلبية مطالب المعلمين المتعاقدين، وتحقيق العدالة في حقوقهم، والعمل على وضع الحلول اللازمة لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحسين جودتها". 

ثم عرضت اللجنتان خطة العمل التي تتضمن محاور رئيسية، أهمها:

"1- تثبيت الأساتذة المتعاقدين:
التمسك بحقهم القانوني في التثبيت، استنادا إلى سنوات التعاقد والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي مروا بها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، وتداعيات جائحة كورونا، والتضحيات خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان. تؤكد الخطة على ضرورة اعتماد آلية شفافة وعادلة تقوم على دورات تدريبية، تتيح لهم الانتقال إلى ملاك الدولة، مع الحفاظ على حقوقهم في التثبيت وفقا للأقدمية.

2- المطالب الملحة:
توجيه العقود إلى التنفيذ فور بدء العام الدراسي في 15 أيلول 2025، وإجراء مناقلات قبل انطلاق العام لضمان استقرارهم الإداري والمالي، تفاديا لأي أزمات مجتمعية أو عملية.
 
3- المطالب المالية:

رفع أجر ساعة التعاقد ليصل إلى 13 دولارا للتعاقد الأساسي و 24 دولارا للتعاقد الثانوي، ضمن موازنة عام 2026، مع تضمين جميع التقديمات الممنوحة للملاك، من منح تعليمية، وتغطية صحية، وصرف الرواتب خلال الصيف. كما طالبت الخطة بتعديل مرسوم بدل النقل ليشمل كل يوم حضور، ويُحتسب بناء على المسافة من المنزل إلى المدرسة، بدلا من احتسابه بشكل مقطوع أو عن أيام محددة.

4- المطالب الصحية:
توفير تأمين صحي شامل، والتنسيق مع وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي لإصدار بطاقات صحية تشمل التغطية في المستشفيات الحكومية والخاصة، مع ضمان اشتراك الأساتذة في الضمان الصحي بشكل اختياري وعلى حسابهم الخاص.

حقوق الأساتذة في حالة الإضرابات:
ضمان عدم تأثير إضراب روابط الملاك على حقوق المتعاقدين، مع المطالبة بأن تشمل أي زيادات أو إنتاجية ستقدمها الوزارة للأساتذة الملاك، أيضا أساتذة العقود.
توحيد التسميات التعاقدية:
الدعوة إلى اعتماد تسمية موحدة "متعاقد مع وزارة التربية للتدريس"، مع توقيع عقود الاساتذة المستعان بهم وصناديق الاهل والمدارس والبلديات في الدوام الصباحي، وضمان حقوق الأساتذة القدامى في التثبيت وفقا للأقدمية عند إجراء مباريات التوظيف.
نهاية الخدمة:
تعديل حساب نهاية الخدمة ليكون وفق الأجر الأخير الذي يتقاضاه الأستاذ، بعد إدراج جميع التقديمات السابقة ضمن أساس الأجر، لضمان حقوقهم المالية عند نهاية الخدمة.
فيما يخص أساتذة المواد الإجرائية تطلبنا وضعهم على نفقة الوزارة وإلغاء بند المساهمات لتسهيل قبض مستحقاتهم وتوحيد تسمياتهم ورفع قيمة اجر الساعة في التعليم الثانوي مثل اجر ساعة التعاقد الثانويّ".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مشتركة

تحسين

متعاقدي

الثانويّ

الوظيفيّ

والاجتماعيّ

LBCI التالي
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
إجتماع لبناني - سوري برعاية سعودية (الأنباء الإلكترونية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-30

اللجان المشتركة أقرت اخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد وناقشت تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-04

عطالله للـLBCI: الإهمال الوظيفيّ الذي يحاولون اتهام خوري فيه لا ينطبق على هذا الملف

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-04

وزير العدل: من واجبنا التصدي لأي عرقلة سياسية أو عمل سياسي يهدف إلى العرقلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-28

أساتذة التعليم الثانوي في المدارس الرسمية يخوضون إنتخابات أعضاء الرابطة...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:45

الشيخ نعيم قاسم: القرار الحكوميّ اتُخذ تحت الإملاءات الإسرائيلية وإذا استمرت بهذه الصيغة فهي ليست أمينة على سيادة لبنان وإذا تراجعت فالتراجع فضيلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي

LBCI
آخر الأخبار
13:21

نتنياهو في بيان: إسرائيل تقدر عمل الصحافيين والطاقم الطبيّ وجميع المدنيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

مشاورات مكثفة في مجلس الأمن حول تمديد ولاية قوات اليونيفيل وتعديلات مقترحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:03

مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

LBCI
أخبار لبنان
04:16

بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
02:57

طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا

LBCI
حال الطقس
03:19

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:05

"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء

LBCI
أمن وقضاء
01:39

أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز

LBCI
خبر عاجل
03:53

مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More