وزير العدل: أي ضغط على مجلس الشورى من قبل مجلس الوزراء او من غيره مرفوض جملة وتفصيلًا

أكّد وزير العدل أنّ أي كلام يتعلّق بإجراء أي ضغط لا سيما ضغط مجلس الوزراء على مجلس شورى الدولة مرفوض جملةً وتفصيلاً.



وشدد على أنّه لن يحصل مهما كانت الظروف.



وقال: "لم يشهد وزير العدل خلال مجلس الوزراء أي طلب من هذا النوع بإجراء ضغوطات على القضاء".



كما أكّد وزير العدل احترام استقلالية القضاء وأنه لن يسكت عن أية محاولة إجراء أي ضغط على القضاء لا سيما على مجلس شورى الدولة إن كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.