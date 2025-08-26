برو: قوة لبنان في تضامن أبنائه والتكامل بين الجيش والمقاومة

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو في الاحتفال التأبيني الذي أقامه "حزب الله" وعائلة الشهيد السيد رياض حيدر أحمد في حسينية الامام علي في كفرسالا – عمشيت، "الحكومة إلى إعادة ترتيب الاولويات التي أشار اليها خطاب القسم والبيان الوزاري، لا سيما استعادة السيادة الوطنية وترك الاعتقاد القديم بأن قوة لبنان في ضعفه، فقوة لبنان في تضامن أبنائه وتمساكهم ووحدتهم والتكامل بين الجيش والمقاومة".



وقال: "لا يوجد التزامات دولية نفذت في لبنان، ففي جبيل على سبيل المثال وفي كل المناطق التي يتواجد فيها أبناء الطائفة المسيحية، لجأت القوى السياسية المختلفة الى ما يسمى المجتمع الدولي ولكل سفارات العالم من أجل إيجاد حل لملف النازحين السوريين الذي بات يشكل تهديدا ديموغرافيا، فما الذي فعله المجتمع الدولي لمعالجة هذه المسألة ليس فقط في لبنان، إنما أيضا في سوريا والعراق ؟ "



وأضاف: "هناك ما يقارب من العشرين مسارا في خطاب القسم والبيان الوزاري كأولويات تهم المواطن اللبناني من الكهرباء والماء والصحة وغيرها، فهل مقاربة سلاح المقاومة بهذه الخفة يضمن استمرار هذا المسار الاصلاحي الموعود، فهل مصلحة اللبنانيين في الكهرباء والمياه والصحة ام في مناقشة موضوع سلاح المقاومة الذي لم يكن يوما الا لمصلحة لبنان لحفظ سيادته؟"



واعتبر أن "الكثير من القوى الانعزالية زايدت علينا لسنوات عدة، حيث مارست التضليل والاتهامات لنا بأننا من تسبب بالأزمات الاقتصادية وأزمة الحكم في لبنان وأننا أتباع لجهات خارجية"، متوجها الى "هذه القوى بالقول: أنتم الان في الحكم ، فأين الكهرباء والياه، والهبات المساعدات وأين هي أموال المودعين؟ تتهموننا بالتبعية وأنتم على أبواب السفارات ويا ليت السفارات هي على أبوابكم ."