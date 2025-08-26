الأخبار
براك: إسرائيل تقول إنها لا تريد إحتلال لبنان..أورتاغوس: إسرائيل مستعدّة لأن تتحرّك خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة
أخبار لبنان
2025-08-26 | 04:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
براك: إسرائيل تقول إنها لا تريد إحتلال لبنان..أورتاغوس: إسرائيل مستعدّة لأن تتحرّك خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة
2
min
براك: إسرائيل تقول إنها لا تريد إحتلال لبنان..أورتاغوس: إسرائيل مستعدّة لأن تتحرّك خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة
اكد الموفد الاميركي توم براك من بعبدا ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يريد أن يرى لبنان مزدهراً، وأن يتم نزع السلاح مشيراً الى ان الرؤساء الثلاثة يحاولون القيام بأفضل عمل للإزدهار" وسأل: "لماذا حزب الله مسلّح؟ موضحاً انه سيكون هناك خطة تمويل لتعويض من يترك سلاحه من حزب الله.
وقال" في 31 آب ستستعرض الحكومة والجيش خطّة، لا نتحدث عن حرب بل عن اقتناع حزب الله بالتخلي عن السلاح".
وراى براك ان الحكومة اللبنانية قامت بشيء مذهل وطلبت من الجيش إعداد خطّة لنزع سلاح حزب الله، وستُعرض على الجانب الاميركي وأكّد أن إسرائيل تقول بشكل مباشر إنها لا تريد إحتلال لبنان وهي مستعدة للإنسحاب منه لكنها تريد رؤية خطوات.
وشدد براك على ان الجيش اللبناني هو الجواب وليس اليونيفيل وقال:"في كل مرة تلجأون للخارج تفقدون قيمة ما لديكم".
واضاف: "سنأتي بدول الخليج للمساهمة في المنطقة الإقتصاديّة جنوباً وسننزع أيضاً القلق الإسرائيلي ". وشدد على ان اتّفاقية السلام مع إسرائيل هي طريق للوصول إلى الإزدهار والسلام.
وفي شأن العلاقات اللبنانية السورية اكد براك ان لا مصلحة للرئيس السوري احمد الشرع في أن يكون هناك علاقة عدائيّة مع لبنان وانه يريد علاقات تعاون معه.
أورتاغوس
اما الموفدة الأميركيّة مورغان أورتاغوس فاعلنت ان إسرائيل مستعدة للذهاب خطوة بخطوة مع الحكومة اللبنانية وان الأمر الآن يعتمد على الأفعال لا الأقوال .
أخبار لبنان
