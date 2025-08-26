الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوفد الأميركي من بعبدا: حزب الله ليس وفيًا مع الشعب..وعلى لبنان نزع السلاح قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل
أخبار لبنان
2025-08-26 | 05:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الوفد الأميركي من بعبدا: حزب الله ليس وفيًا مع الشعب..وعلى لبنان نزع السلاح قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل
وصف الوفد الاميركي الذي التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاجتماع بالمثمر، لافتًا الى ان "الولايات المتّحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني".
وقالت عضو الوفد الاميركي جين شاهين من بعبدا "نتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة لكنها حاسمة ونحن ندعم القرارات الجريئة التي تتخذها الحكومة".
واضافت " الجيش اللبناني في حاجة إلى دعم مادي ولوجيستي وقد ناقشنا ذلك اليوم مع الرئيس عون وسنساعد في دعم الجيش والإقتصاد إذا تمكن لبنان من نزع سلاح الحزب".
وتابعت " الولايات المتحدة تدعم إصلاحات القطاع المصرفي ونأمل أن ينجح البرلمان في إنجازها".
السيناتور ليندسي غراهام
وقال السيناتور ليندسي غراهام " حزب الله ليس وفيًا مع الشعب ويعمل لأجندة خارجية وليس للشعب اللبناني وأعتقد أن اللبنانيين يريدون مستقبلًا أفضل وإسرائيل لن تنظر إلى لبنان بطريقة مختلفة إلا إذا قام لبنان بأمر مختلف".
واضاف "الإنسحاب الإسرائيلي متعلق بما سيقوم به لبنان وإذا لم يتم نزع سلاح حزب الله والفلسطينيين فلا تقدم إلى أي مكان والسعودية لن تأتي".
واعتبر ان "فكرة نزع سلاح حزب الله جاءت من الشعب اللبناني، وعلى لبنان نزع سلاح حزب الله قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل".
أخبار لبنان
الأميركي
بعبدا:
وفيًا
الشعب..وعلى
لبنان
السلاح
السؤال
انسحاب
إسرائيل
التالي
بعد سرقتهما معدات صناعية... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة شعبة المعلومات
براك: إسرائيل تقول إنها لا تريد إحتلال لبنان..أورتاغوس: إسرائيل مستعدّة لأن تتحرّك خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:23
السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: على لبنان نزع سلاح حزب الله قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل
خبر عاجل
04:23
السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: على لبنان نزع سلاح حزب الله قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل
0
آخر الأخبار
04:26
السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: فكرة نزع سلاح حزب الله جاءت من الشعب اللبناني
آخر الأخبار
04:26
السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: فكرة نزع سلاح حزب الله جاءت من الشعب اللبناني
0
خبر عاجل
04:20
عضو الوفد الاميركي جين شاهين من بعبدا: كان اجتماعنا مثمراً مع الرئيس جوزاف عون ونتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة لكنها حاسمة ونحن ندعم القرارات الجريئة التي تتخذها الحكومة
خبر عاجل
04:20
عضو الوفد الاميركي جين شاهين من بعبدا: كان اجتماعنا مثمراً مع الرئيس جوزاف عون ونتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة لكنها حاسمة ونحن ندعم القرارات الجريئة التي تتخذها الحكومة
0
صحف اليوم
2025-08-02
“أمل” و”حزب الله” سيشاركان في جلسة الثلاثاء: استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب (الأخبار)
صحف اليوم
2025-08-02
“أمل” و”حزب الله” سيشاركان في جلسة الثلاثاء: استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب (الأخبار)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
القوات اللبنانية: مواقف نعيم قاسم المتناقضة جذريا مع مصلحة لبنان العليا تشكل استمرارا للاعتداء الإيراني على السيادة
أخبار لبنان
07:40
القوات اللبنانية: مواقف نعيم قاسم المتناقضة جذريا مع مصلحة لبنان العليا تشكل استمرارا للاعتداء الإيراني على السيادة
0
أخبار لبنان
07:37
روابط التعليم الرسمي: لا زيادة في العمل طالما لا زيادة في الرواتب
أخبار لبنان
07:37
روابط التعليم الرسمي: لا زيادة في العمل طالما لا زيادة في الرواتب
0
آخر الأخبار
07:21
توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك
آخر الأخبار
07:21
توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك
0
أمن وقضاء
07:13
الأنظار تتجه إلى الإجتماعٍ اللبناني-السوري... واجتماع تحضيري اليوم برئاسة متري
أمن وقضاء
07:13
الأنظار تتجه إلى الإجتماعٍ اللبناني-السوري... واجتماع تحضيري اليوم برئاسة متري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:40
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة للدفاع عن سكان الجولان والجليل
آخر الأخبار
01:40
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة للدفاع عن سكان الجولان والجليل
0
خبر عاجل
04:42
مورغان أورتاغوس من بعبدا: إسرائيل مستعدة للذهاب خطوة بخطوة مع الحكومة اللبنانية والأمر الآن يعتمد على الأفعال لا الأقوال وسنقابل إتخاذ الحكومة خطوة بحث إسرائيل على اتخاذ خطوة أخرى
خبر عاجل
04:42
مورغان أورتاغوس من بعبدا: إسرائيل مستعدة للذهاب خطوة بخطوة مع الحكومة اللبنانية والأمر الآن يعتمد على الأفعال لا الأقوال وسنقابل إتخاذ الحكومة خطوة بحث إسرائيل على اتخاذ خطوة أخرى
0
آخر الأخبار
04:45
الموفد الاميركي توم براك من بعبدا: الحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح حزب الله
آخر الأخبار
04:45
الموفد الاميركي توم براك من بعبدا: الحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح حزب الله
0
آخر الأخبار
03:20
الخارجية الصينية بشأن هجوم إسرائيل على مستشفى بغزة: على إسرائيل أن توقف فورًا العمل العسكري في القطاع
آخر الأخبار
03:20
الخارجية الصينية بشأن هجوم إسرائيل على مستشفى بغزة: على إسرائيل أن توقف فورًا العمل العسكري في القطاع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
02:33
بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
02:33
بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
2
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
3
اقتصاد
02:18
إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
اقتصاد
02:18
إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
4
أمن وقضاء
09:04
الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..
أمن وقضاء
09:04
الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..
5
حال الطقس
02:28
انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان
حال الطقس
02:28
انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان
6
خبر عاجل
10:34
الشيخ نعيم قاسم: أدعو الأحزاب والمؤثرين لأن يساعدوا الحكومة في إنجاز الخطط التي توصلنا إلى السيادة فبثّوا اقتراحاتكم وأغرقوا الحكومة بالاقتراحات
خبر عاجل
10:34
الشيخ نعيم قاسم: أدعو الأحزاب والمؤثرين لأن يساعدوا الحكومة في إنجاز الخطط التي توصلنا إلى السيادة فبثّوا اقتراحاتكم وأغرقوا الحكومة بالاقتراحات
7
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
8
صحف اليوم
00:10
سبب تأجيل وقفة أمل-الحزب الإحتجاجية يعود إلى عدة عوامل (الأخبار)
صحف اليوم
00:10
سبب تأجيل وقفة أمل-الحزب الإحتجاجية يعود إلى عدة عوامل (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More