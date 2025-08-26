الوفد الأميركي من بعبدا: حزب الله ليس وفيًا مع الشعب..وعلى لبنان نزع السلاح قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل

وصف الوفد الاميركي الذي التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاجتماع بالمثمر، لافتًا الى ان "الولايات المتّحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني".وقالت عضو الوفد الاميركي جين شاهين من بعبدا "نتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة لكنها حاسمة ونحن ندعم القرارات الجريئة التي تتخذها الحكومة".واضافت " الجيش اللبناني في حاجة إلى دعم مادي ولوجيستي وقد ناقشنا ذلك اليوم مع الرئيس عون وسنساعد في دعم الجيش والإقتصاد إذا تمكن لبنان من نزع سلاح الحزب".وتابعت " الولايات المتحدة تدعم إصلاحات القطاع المصرفي ونأمل أن ينجح البرلمان في إنجازها".وقال السيناتور ليندسي غراهام " حزب الله ليس وفيًا مع الشعب ويعمل لأجندة خارجية وليس للشعب اللبناني وأعتقد أن اللبنانيين يريدون مستقبلًا أفضل وإسرائيل لن تنظر إلى لبنان بطريقة مختلفة إلا إذا قام لبنان بأمر مختلف".واضاف "الإنسحاب الإسرائيلي متعلق بما سيقوم به لبنان وإذا لم يتم نزع سلاح حزب الله والفلسطينيين فلا تقدم إلى أي مكان والسعودية لن تأتي".واعتبر ان "فكرة نزع سلاح حزب الله جاءت من الشعب اللبناني، وعلى لبنان نزع سلاح حزب الله قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل".