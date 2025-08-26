روابط التعليم الرسمي: لا زيادة في العمل طالما لا زيادة في الرواتب

أعلنت رابطتي التعليم الرسمي (ثانوي وأساسي) في بيان انها :

" تتمنّى من وزارة التربية ان ينطلق العام الدراسي بمساره الصحيح ضمن أربعة أيام و٨ حصص ومدة الحصة لا تتعدى الــ ٤٥ د. وذلك لأسباب تربوية كثيرة تصبّ في مصلحة الطالب قبل المعلم.

إنّ الرابطتين تريان أن أي قرار يصدر من وزارة التربية يخالف ذلك يعني سيكون في خانة مخالفة مبدأ الاتفاق مع الروابط، وهو لا زيادة في العمل طالما لا زيادة في الرواتب.

كما وأن ضمن ما تم التوافق عليه مع معالي وزيرة التربية تأمين عقد إجتماع مع وزير المالية للبحث في زيادة الأجور لدوام الأربعة أيام حيث أن فقدت الرواتب قيمتها ولم تعد تكفي حتى للدوام الحالي.

كما وندعو معالي وزيرة التربية إلى العمل بجدية مع مجلس الوزراء لاقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة."