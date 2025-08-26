0min

جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية: ما نقوم به من مفاوضات ودية مع دار الأيتام الإسلامية لا يندرج ضمن أي خلاف أو نزاع قانونيّ

أكّدت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، في بيان توضيحيّ، أنّ ما تقوم به من مفاوضات ودية مع دار الأيتام الإسلامية في شأن العقار الملاصق لمستشفى المقاصد لا يندرج ضمن أي خلاف أو نزاع قانونيّ.

