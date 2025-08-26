جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية

بحث الرئيس وليد جنبلاط بشكل موسّع في ملف السويداء مع المبعوث الأميركيّ توم برّاك والوفد المرافق.



وتوافق جنبلاط وضيوفه على العناوين التالية:



- تحقيق دولي شفاف بما جرى من انتهاكات من اي جهة واجراءات محاسبة صارمة بحق المرتكبين.



- فتح باب الحوار والمصالحة المجتمعية والسياسية بين ابناء المحافظة ومحيطهم.



- ⁠ضمان تدفق المساعدات إلى السويداء من المنظمات الدولية والمساعدات عبر دمشق والأردن.



- ⁠التاكيد على وحدة سوريا وضمان مشاركة وحقوق كل أبنائها.



اخيرًا، استمرار الجهود المشتركة لإيجاد حل عادل ومستدام لأزمة السويداء.