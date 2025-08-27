الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم

أقامت المديرية العامة للأمن العام لمناسبة عيدها الـ80 احتفالًا دشنت خلاله المبنى الجديد لدائرة أمن عام بيروت.

وشدّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ بناء الوطن يبدأ بالمؤسسات، داعيًا إلى عدم تجاهل، التجاوزات والمخالفات لأنها “مقبرة المؤسسات”.

وقال، في العيد الثمانين للأمن العام: “لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم فإنّنا عند المفترق الذي يجب ان لا يفرقنا بل يجمعنا فنبني لبنان الجامع”.

وأكّد مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير نجاح المؤسسة رغم الأزمات بدءًا بالأمن الوقائيّ إلى ضبط الحدود إلى مكافحة التهريب وصولًا إلى الأمن الداخليّ.

وأشار، إلى أزمة اللجوء السوريّ التي كلّفت أعباءً كبيرة للبنان.

وشدّد على أنّ حكمة القيادة كانت السند الأوّل في مسيرتهم، قائلًا: “لا يمكننا أن ننسى الثقة التي أولاها رئيس الجمهورية جوزاف عون والمؤسسات”.