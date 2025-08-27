أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي

نفّذ عدد من أهالي بلدة الخيام تجمعاً احتجاجياً، رفعوا خلاله صور شهدائهم، رفضاً لزيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى المنطقة، معبّرين عن استنكارهم لما وصفوه بـ"السياسات المنحازة" للولايات المتحدة.