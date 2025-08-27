الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لبنان ومصر أطلقا الدورة الخامسة للجنة الزراعية الفنية المشتركة: شراكة إستراتيجية لنهضة زراعية وأمن غذائي

أخبار لبنان
2025-08-27 | 09:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لبنان ومصر أطلقا الدورة الخامسة للجنة الزراعية الفنية المشتركة: شراكة إستراتيجية لنهضة زراعية وأمن غذائي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
لبنان ومصر أطلقا الدورة الخامسة للجنة الزراعية الفنية المشتركة: شراكة إستراتيجية لنهضة زراعية وأمن غذائي

أطلق وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أعمال الدورة الخامسة للجنة الزراعية الفنية المشتركة بين البلدين في العاصمة المصرية القاهرة في حضور وفد رسمي لبناني رفيع المستوى، وذلك في خطوة تؤكد عودة لبنان إلى واجهة التعاون العربي والإقليمي بعد سنوات من التحديات.

وتعد هذه اللجنة محطة أساسية نحو رسم ملامح شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العربي وتفتح آفاقا جديدة أمام المزارعين والمستثمرين في كلا البلدين على قاعدة التكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وضم الوفد اللبناني، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، مدير الثروة الحيوانية الدكتور إلياس إبراهيم، رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي المهندسة رانيا حايك ومستشار الوزير فادي غانم، وممثلين عن النقابات الزراعية والقطاع الخاص اللبناني.

وأكد الوزير علاء فاروق في كلمته "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر ولبنان"، مشددًا على أن "القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للتكامل العربي، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة"، وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة يعكس حرص القيادتين على تعزيز التعاون في قطاع حيوي يضمن استقرار الشعوب وأمنها الغذائي"، ولفت إلى "النهضة الزراعية التي شهدتها مصر عبر مشاريع قومية كبرى، أبرزها استصلاح أربعة ملايين فدان وتطوير الريف المصري، والمشروع القومي للصوب الزراعية وتعزيز الاستثمار في التصنيع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وقال: "نطمح أن تسفر هذه الاجتماعات نتائج ملموسة تسهل انسياب السلع الزراعية وتفتح آفاقًا للتعاون البحثي والتكنولوجي وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين".

بدوره، أكد الوزير هاني أن "هذه اللجنة تمثل أكثر من اجتماع تقني، بل خطوة تأسيسية لشراكة عربية متوازنة قائمة على التكامل وتبادل المعرفة والخبرات، بحيث لا يكون لبنان متلقيًا فحسب، بل شريكًا في تطوير الحلول الزراعية المستدامة"، وقال: "لبنان ينطلق من جديد بعد سنوات من التحديات الكبيرة، واضعًا نصب عينيه هدف بناء قطاع زراعي متطور يواكب التحولات العالمية ويعزز مكانته في الأسواق العربية والدولية".

واكد أن "مصر شريكنا الأول في هذا المسار وخبراتها في المشروعات الزراعية العملاقة ستكون مرجعًا نتبادل معه التجارب الناجحة ونطور من خلاله حلولا مشتركة تخدم المنطقة بأسرها".

ولفت الى اننا "نواجه تحديات مركبة فرضتها الأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخي، لكننا نمتلك إرادة قوية ورؤية واضحة. خطتنا ترتكز على زراعات متكيفة مع التغير المناخي واعتماد تقنيات ري حديثة وحلول مبتكرة تضمن استدامة الإنتاج وصمود المزارعين. ونؤمن أن تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين لبنان ومصر سيشكل حجر الزاوية في هذا التعاون، إلى جانب تفعيل الزراعة التعاقدية كمصدر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي".

وشدد هاني على أن "هذه اللجنة ستضع خططًا عملية للتعاون وتفتح مجالات أوسع للاستثمار الزراعي بما يحقق التنمية المستدامة ويكرس دور لبنان كفاعل أساسي في منظومة الأمن الغذائي العربي".

وفي سياق حديثه، دعا هاني إلى "فتح السوق المصري أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، وفي مقدمتها التفاح، بكميات أكبر وتسهيل الإجراءات"، مؤكدًا أن "لبنان يلتزم بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، ما يعزز فرص التصدير ويخلق توازنا اقتصاديا يدعم المزارعين".

وفي ختام اللقاء، أعلن الوزيران "إطلاق أعمال اللجنة التي ستبحث خلال يومين آليات تعزيز التبادل التجاري الزراعي، والتعاون في مجالات الحجر الصحي النباتي والبيطري، والبحث العلمي والتدريب، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، مع الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم جديدة في تشرين الاول المقبل، لتشكل خريطة طريق لشراكة استراتيجية تسهم في نهضة القطاعين الزراعيين في البلدين".

أخبار لبنان

أطلقا

الدورة

الخامسة

للجنة

الزراعية

الفنية

المشتركة:

شراكة

إستراتيجية

لنهضة

زراعية

غذائي

LBCI التالي
أسرار الصحف 27-08-2025
وزارة الزراعة تطلق حملة جوية لمكافحة حشرة "ليبتوجلوسوس" وحماية إنتاج الصنوبر المثمر في المتن الأعلى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-06-12

وزير الزراعة استقبل نائب رئيس حكومة بيلاروسيا: لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة

LBCI
صحف اليوم
2025-06-06

وزير الزراعة لـ“الأنباء الكويتية”: هدفنا من مهرجانات صيفية زراعية تشجيع المزارعين على المضي في مسيرتهم الزراعية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-12

وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-19

وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:44

بطريركية الأرمن الكاثوليك أطلقت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بتقديس الطوباوي مالويان

LBCI
أمن وقضاء
11:35

الدفاع المدني: إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الروشة

LBCI
أمن وقضاء
11:27

قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار

LBCI
أخبار لبنان
10:50

عون بحث مع بطرس حرب وأبو فاعور في التطورات في المنطقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية

LBCI
صحف اليوم
2025-08-23

ترقب لبناني لموقف دمشق من «الورقة الأميركية» حول الترسيم ومكافحة التهريب… (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
02:41

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: بناء الوطن يبدأ بالمؤسسات فلا تتجاهلوا التجاوزات والمخالفات فالتساهل مقبرة المؤسسات

LBCI
حال الطقس
2025-08-25

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:55

ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:45

اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن رومية للمطالبة بإطلاق موقوفي الثورة السورية

LBCI
أخبار لبنان
06:04

نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل

LBCI
آخر الأخبار
04:33

براك يلغي زيارته إلى مدينة الخيام في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:23

افرام من بعبدا: مصلحة الشعب اللبنانيّ تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:13

بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة

LBCI
أخبار لبنان
02:46

الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:07

جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية

LBCI
أخبار لبنان
03:20

أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي

LBCI
حال الطقس
03:17

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية

LBCI
أخبار دولية
16:33

مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق

LBCI
أخبار لبنان
13:56

نواف سلام يصل القاهرة في زيارة رسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More