لبنان ومصر أطلقا الدورة الخامسة للجنة الزراعية الفنية المشتركة: شراكة إستراتيجية لنهضة زراعية وأمن غذائي

أطلق وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أعمال الدورة الخامسة للجنة الزراعية الفنية المشتركة بين البلدين في العاصمة المصرية القاهرة في حضور وفد رسمي لبناني رفيع المستوى، وذلك في خطوة تؤكد عودة لبنان إلى واجهة التعاون العربي والإقليمي بعد سنوات من التحديات.



وتعد هذه اللجنة محطة أساسية نحو رسم ملامح شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العربي وتفتح آفاقا جديدة أمام المزارعين والمستثمرين في كلا البلدين على قاعدة التكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.



وضم الوفد اللبناني، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، مدير الثروة الحيوانية الدكتور إلياس إبراهيم، رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي المهندسة رانيا حايك ومستشار الوزير فادي غانم، وممثلين عن النقابات الزراعية والقطاع الخاص اللبناني.



وأكد الوزير علاء فاروق في كلمته "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر ولبنان"، مشددًا على أن "القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للتكامل العربي، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة"، وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة يعكس حرص القيادتين على تعزيز التعاون في قطاع حيوي يضمن استقرار الشعوب وأمنها الغذائي"، ولفت إلى "النهضة الزراعية التي شهدتها مصر عبر مشاريع قومية كبرى، أبرزها استصلاح أربعة ملايين فدان وتطوير الريف المصري، والمشروع القومي للصوب الزراعية وتعزيز الاستثمار في التصنيع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي".



وقال: "نطمح أن تسفر هذه الاجتماعات نتائج ملموسة تسهل انسياب السلع الزراعية وتفتح آفاقًا للتعاون البحثي والتكنولوجي وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين".



بدوره، أكد الوزير هاني أن "هذه اللجنة تمثل أكثر من اجتماع تقني، بل خطوة تأسيسية لشراكة عربية متوازنة قائمة على التكامل وتبادل المعرفة والخبرات، بحيث لا يكون لبنان متلقيًا فحسب، بل شريكًا في تطوير الحلول الزراعية المستدامة"، وقال: "لبنان ينطلق من جديد بعد سنوات من التحديات الكبيرة، واضعًا نصب عينيه هدف بناء قطاع زراعي متطور يواكب التحولات العالمية ويعزز مكانته في الأسواق العربية والدولية".



واكد أن "مصر شريكنا الأول في هذا المسار وخبراتها في المشروعات الزراعية العملاقة ستكون مرجعًا نتبادل معه التجارب الناجحة ونطور من خلاله حلولا مشتركة تخدم المنطقة بأسرها".



ولفت الى اننا "نواجه تحديات مركبة فرضتها الأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخي، لكننا نمتلك إرادة قوية ورؤية واضحة. خطتنا ترتكز على زراعات متكيفة مع التغير المناخي واعتماد تقنيات ري حديثة وحلول مبتكرة تضمن استدامة الإنتاج وصمود المزارعين. ونؤمن أن تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين لبنان ومصر سيشكل حجر الزاوية في هذا التعاون، إلى جانب تفعيل الزراعة التعاقدية كمصدر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي".



وشدد هاني على أن "هذه اللجنة ستضع خططًا عملية للتعاون وتفتح مجالات أوسع للاستثمار الزراعي بما يحقق التنمية المستدامة ويكرس دور لبنان كفاعل أساسي في منظومة الأمن الغذائي العربي".



وفي سياق حديثه، دعا هاني إلى "فتح السوق المصري أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، وفي مقدمتها التفاح، بكميات أكبر وتسهيل الإجراءات"، مؤكدًا أن "لبنان يلتزم بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، ما يعزز فرص التصدير ويخلق توازنا اقتصاديا يدعم المزارعين".



وفي ختام اللقاء، أعلن الوزيران "إطلاق أعمال اللجنة التي ستبحث خلال يومين آليات تعزيز التبادل التجاري الزراعي، والتعاون في مجالات الحجر الصحي النباتي والبيطري، والبحث العلمي والتدريب، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، مع الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم جديدة في تشرين الاول المقبل، لتشكل خريطة طريق لشراكة استراتيجية تسهم في نهضة القطاعين الزراعيين في البلدين".