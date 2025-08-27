الأخبار
لبنان ومصر أطلقا الدورة الخامسة للجنة الزراعية الفنية المشتركة: شراكة إستراتيجية لنهضة زراعية وأمن غذائي
أخبار لبنان
2025-08-27 | 09:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
لبنان ومصر أطلقا الدورة الخامسة للجنة الزراعية الفنية المشتركة: شراكة إستراتيجية لنهضة زراعية وأمن غذائي
أطلق وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أعمال الدورة الخامسة للجنة الزراعية الفنية المشتركة بين البلدين في العاصمة المصرية القاهرة في حضور وفد رسمي لبناني رفيع المستوى، وذلك في خطوة تؤكد عودة لبنان إلى واجهة التعاون العربي والإقليمي بعد سنوات من التحديات.
وتعد هذه اللجنة محطة أساسية نحو رسم ملامح شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العربي وتفتح آفاقا جديدة أمام المزارعين والمستثمرين في كلا البلدين على قاعدة التكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
وضم الوفد اللبناني، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، مدير الثروة الحيوانية الدكتور إلياس إبراهيم، رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي المهندسة رانيا حايك ومستشار الوزير فادي غانم، وممثلين عن النقابات الزراعية والقطاع الخاص اللبناني.
وأكد الوزير علاء فاروق في كلمته "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر ولبنان"، مشددًا على أن "القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للتكامل العربي، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة"، وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة يعكس حرص القيادتين على تعزيز التعاون في قطاع حيوي يضمن استقرار الشعوب وأمنها الغذائي"، ولفت إلى "النهضة الزراعية التي شهدتها مصر عبر مشاريع قومية كبرى، أبرزها استصلاح أربعة ملايين فدان وتطوير الريف المصري، والمشروع القومي للصوب الزراعية وتعزيز الاستثمار في التصنيع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي".
وقال: "نطمح أن تسفر هذه الاجتماعات نتائج ملموسة تسهل انسياب السلع الزراعية وتفتح آفاقًا للتعاون البحثي والتكنولوجي وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين".
بدوره، أكد الوزير هاني أن "هذه اللجنة تمثل أكثر من اجتماع تقني، بل خطوة تأسيسية لشراكة عربية متوازنة قائمة على التكامل وتبادل المعرفة والخبرات، بحيث لا يكون لبنان متلقيًا فحسب، بل شريكًا في تطوير الحلول الزراعية المستدامة"، وقال: "لبنان ينطلق من جديد بعد سنوات من التحديات الكبيرة، واضعًا نصب عينيه هدف بناء قطاع زراعي متطور يواكب التحولات العالمية ويعزز مكانته في الأسواق العربية والدولية".
واكد أن "مصر شريكنا الأول في هذا المسار وخبراتها في المشروعات الزراعية العملاقة ستكون مرجعًا نتبادل معه التجارب الناجحة ونطور من خلاله حلولا مشتركة تخدم المنطقة بأسرها".
ولفت الى اننا "نواجه تحديات مركبة فرضتها الأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخي، لكننا نمتلك إرادة قوية ورؤية واضحة. خطتنا ترتكز على زراعات متكيفة مع التغير المناخي واعتماد تقنيات ري حديثة وحلول مبتكرة تضمن استدامة الإنتاج وصمود المزارعين. ونؤمن أن تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين لبنان ومصر سيشكل حجر الزاوية في هذا التعاون، إلى جانب تفعيل الزراعة التعاقدية كمصدر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي".
وشدد هاني على أن "هذه اللجنة ستضع خططًا عملية للتعاون وتفتح مجالات أوسع للاستثمار الزراعي بما يحقق التنمية المستدامة ويكرس دور لبنان كفاعل أساسي في منظومة الأمن الغذائي العربي".
وفي سياق حديثه، دعا هاني إلى "فتح السوق المصري أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، وفي مقدمتها التفاح، بكميات أكبر وتسهيل الإجراءات"، مؤكدًا أن "لبنان يلتزم بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، ما يعزز فرص التصدير ويخلق توازنا اقتصاديا يدعم المزارعين".
وفي ختام اللقاء، أعلن الوزيران "إطلاق أعمال اللجنة التي ستبحث خلال يومين آليات تعزيز التبادل التجاري الزراعي، والتعاون في مجالات الحجر الصحي النباتي والبيطري، والبحث العلمي والتدريب، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، مع الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم جديدة في تشرين الاول المقبل، لتشكل خريطة طريق لشراكة استراتيجية تسهم في نهضة القطاعين الزراعيين في البلدين".
أخبار لبنان
اقتصاد
2025-06-12
وزير الزراعة استقبل نائب رئيس حكومة بيلاروسيا: لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة
اقتصاد
2025-06-12
وزير الزراعة استقبل نائب رئيس حكومة بيلاروسيا: لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة
0
صحف اليوم
2025-06-06
وزير الزراعة لـ“الأنباء الكويتية”: هدفنا من مهرجانات صيفية زراعية تشجيع المزارعين على المضي في مسيرتهم الزراعية
صحف اليوم
2025-06-06
وزير الزراعة لـ“الأنباء الكويتية”: هدفنا من مهرجانات صيفية زراعية تشجيع المزارعين على المضي في مسيرتهم الزراعية
0
أخبار لبنان
2025-08-12
وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان
أخبار لبنان
2025-08-12
وزير العمل: رئيس الحكومة العراقية أعطى القرار للجنة الفنية لزيارة لبنان
0
أخبار لبنان
2025-08-19
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
أخبار لبنان
2025-08-19
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
0
أخبار لبنان
11:44
بطريركية الأرمن الكاثوليك أطلقت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بتقديس الطوباوي مالويان
أخبار لبنان
11:44
بطريركية الأرمن الكاثوليك أطلقت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بتقديس الطوباوي مالويان
0
أمن وقضاء
11:35
الدفاع المدني: إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الروشة
أمن وقضاء
11:35
الدفاع المدني: إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الروشة
0
أمن وقضاء
11:27
قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار
أمن وقضاء
11:27
قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار
0
أخبار لبنان
10:50
عون بحث مع بطرس حرب وأبو فاعور في التطورات في المنطقة
أخبار لبنان
10:50
عون بحث مع بطرس حرب وأبو فاعور في التطورات في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
0
صحف اليوم
2025-08-23
ترقب لبناني لموقف دمشق من «الورقة الأميركية» حول الترسيم ومكافحة التهريب… (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2025-08-23
ترقب لبناني لموقف دمشق من «الورقة الأميركية» حول الترسيم ومكافحة التهريب… (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
02:41
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: بناء الوطن يبدأ بالمؤسسات فلا تتجاهلوا التجاوزات والمخالفات فالتساهل مقبرة المؤسسات
آخر الأخبار
02:41
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: بناء الوطن يبدأ بالمؤسسات فلا تتجاهلوا التجاوزات والمخالفات فالتساهل مقبرة المؤسسات
0
حال الطقس
2025-08-25
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2025-08-25
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
أخبار دولية
07:55
ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة
أخبار دولية
07:55
ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة
0
أخبار لبنان
06:45
اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن رومية للمطالبة بإطلاق موقوفي الثورة السورية
أخبار لبنان
06:45
اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن رومية للمطالبة بإطلاق موقوفي الثورة السورية
0
أخبار لبنان
06:04
نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل
أخبار لبنان
06:04
نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل
0
آخر الأخبار
04:33
براك يلغي زيارته إلى مدينة الخيام في الجنوب
آخر الأخبار
04:33
براك يلغي زيارته إلى مدينة الخيام في الجنوب
0
أخبار لبنان
03:23
افرام من بعبدا: مصلحة الشعب اللبنانيّ تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش
أخبار لبنان
03:23
افرام من بعبدا: مصلحة الشعب اللبنانيّ تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش
0
أخبار لبنان
03:13
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
أخبار لبنان
03:13
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
0
أخبار لبنان
02:46
الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم
أخبار لبنان
02:46
الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث
1
أخبار لبنان
14:07
جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية
أخبار لبنان
14:07
جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية
2
أخبار لبنان
03:20
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
أخبار لبنان
03:20
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
3
حال الطقس
03:17
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
حال الطقس
03:17
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
4
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
5
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
6
أخبار دولية
16:33
مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق
أخبار دولية
16:33
مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق
7
أخبار لبنان
13:56
نواف سلام يصل القاهرة في زيارة رسمية
أخبار لبنان
13:56
نواف سلام يصل القاهرة في زيارة رسمية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
