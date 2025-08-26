وزارة الزراعة تطلق حملة جوية لمكافحة حشرة "ليبتوجلوسوس" وحماية إنتاج الصنوبر المثمر في المتن الأعلى

أطلقت وزارة الزراعة، حملة رش جوية لأشجار الصنوبر المثمر بالتعاون مع قاعدة بيروت الجوية في الجيش اللبناني، وذلك ضمن خطة طارئة تهدف إلى مكافحة حشرة Leptoglossus occidentalis، التي تسببت بخسائر جسيمة في إنتاج الصنوبر الحبّ الأبيض، تجاوزت نسبتها 90% في عدد من المناطق اللبنانية.



وتستهدف الحملة، في مرحلتها الأولى، مناطق قرطاضة، زندوقة، وجزءًا من خراج رأس المتن، على ارتفاع 900 متر وما دون عن سطح البحر، وهي المناطق الأكثر تضررًا بالإصابة.



وتستكمل الحملة غدًا لتشمل قرى القصيبة، الكنيسة، أرصون، إضافة إلى أجزاء متداخلة من خراج رأس المتن.



وأكدت وزارة الزراعة أنّ هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى توصيات خبراء الحشرات، بعد تسجيل انتشار واسع لهذه الآفة التي تهدد قطاع الصنوبر المثمر، وتنعكس سلبًا على دخل المزارعين وأسرهم.



وتوجّهت الوزارة بالشكر إلى النحالين الذين تعاونوا عبر إخراج قفران النحل من نطاق المناطق المستهدفة قبل تنفيذ عملية الرش، حفاظًا على الثروة النحلية.



وثمّنت الجهود التي بذلها خبير الحشرات الدكتور نبيل نمر، الذي أشرف على الحملة بالتنسيق مع خبراء الوزارة ومصلحة زراعة جبل لبنان، إلى جانب نقيب مزارعي الصنوبر المثمر في لبنان.



وشدّدت الوزارة على أنّها تتابع الإصابات في مختلف المناطق عن كثب، من أجل وضع الخطط المناسبة للمكافحة، سواء عبر التدخل الميدانيّ أو من خلال حملات الإرشاد الزراعيّ، مؤكدة أن هذه الإجراءات تصبّ في إطار دعم المزارعين وتحسين الإنتاج بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الزراعيّ الوطنيّ.