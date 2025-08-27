الأخبار
القنصلية النيبالية في بيروت تعلن تنظيم سفر العمال واستئناف إصدار التأشيرات وتجديد الجوازات

أخبار لبنان
2025-08-27 | 09:37
مشاهدات عالية
القنصلية النيبالية في بيروت تعلن تنظيم سفر العمال واستئناف إصدار التأشيرات وتجديد الجوازات
القنصلية النيبالية في بيروت تعلن تنظيم سفر العمال واستئناف إصدار التأشيرات وتجديد الجوازات

أعلنت القنصلية الفخرية العامة لجمهورية النيبال في بيروت السماح للرعايا النيباليين العاملين في الخدمة المنزلية بالسفر إلى النيبال والعودة إلى لبنان بشكل قانوني، شرط إصدار عقد عمل موقّع ومصادق عليه لدى القنصلية.

كما أعلنت في بيان استئناف إصدار التأشيرات السياحية بثلاث فئات: 15 يومًا، 30 يومًا، و90 يومًا، إلى جانب إمكانية التقدّم بطلبات تجديد جوازات السفر مباشرة عبر القنصلية.

وأكدت القنصلية أن "جميع الفئات العاملة من أبناء الجالية النيبالية في لبنان يمكنها الحصول على موافقة عمل من جمهورية النيبال، شرط أن تكون فئة العمل خاضعة لقانون العمل اللبناني"

