منسى اجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي: حرص مشترك على تعزيز التعاون

اجتمع وزير الدفاع ميشال منسى والوفد المرافق، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في قصر بيان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الكويت.



وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيّما على المستوى الأمني والعسكري، مع التطرّق إلى الأوضاع العامة في المنطقة وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة ومكافحة التهريب والمخدرات، إضافةً إلى بحث سبل دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتطوير قدراتها.



وأشاد وزير الداخلية الكويتي بدور الجالية اللبنانية على صعيد التنمية في الكويت ومساهمتها الفعّالة في هذا المجال، وبالتزامها الدائم باحترام القوانين في دولة الكويت، مرحّبًا بتعزيز حضورها من خلال الترحيب بزيادة أعدادها.