عون بحث مع بطرس حرب وأبو فاعور في التطورات في المنطقة

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته السياسية بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فالتقى في هذا الاطار النائب السابق بطرس حرب وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد.



واستقبل الرئيس عون عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، وبحث معه المستجدات على الساحة اللبنانية والتطورات التي تشهدها المنطقة.