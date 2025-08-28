الأخبار
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة ولم يعد من الممكن التراجع عنه
أخبار لبنان
2025-08-28 | 06:06
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة ولم يعد من الممكن التراجع عنه
أعلنت لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني في بيان، أن عملية تسلّم السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية جنوب نهر الليطاني استُكملت اليوم الخميس، حيث جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت كلها في عهدة الجيش اللبناني.
وأشارت الى أن العملية شملت ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها.
وقالت: "تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ومتفقًا عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية. ويعكس هذا المسار التزامًا حازمًا بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على كل أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها".
وأضافت: "تأتي هذه العملية تنفيذًا لما تقرر في القمة اللبنانية–الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025، وما أعقبه من اجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والذي وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل ونهائي، وللحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري".
واذ شددت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، على أن هذه العملية تعبّر عن جدية راسخة في إنجاز هذا الملف، رأت فيها انتقالًا إلى مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، قائمة على الشراكة والتعاون في صون الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية.
أخبار لبنان
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني
تسليم
السلاح
المخيمات الفلسطينية
