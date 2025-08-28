هيكل يستقبل نوابًا من "لبنان القوي" و"الاعتدال الوطني" لبحث الأوضاع العامة

إستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة رئيس كتلة "لبنان القوي" النائب جبران باسيل مع وفد من الكتلة.



كما استقبل النائب وائل أبو فاعور، فوفدًا من كتلة "الاعتدال الوطني" ضمّ النواب: عبد العزيز الصمد، وأحمد رستم، ومحمد سليمان.



وتناول البحث في خلال اللقاءات، الأوضاع العامة في البلاد.