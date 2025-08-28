سلام اتصل بوزير الدفاع معزّيًا بالشهيدين: الجيش صمّام الأمان وحصن السيادة

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا بوزير الدفاع ميشال منسى، معزّيًا بالشهيدين اللذين سقطا في الجنوب، ومعبّرًا عن تضامن الحكومة الكامل مع المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطًا ورتبًا وأفرادًا.



وأكّد الرئيس سلام أنّ لبنان، دولةً وشعبًا، ينحني إجلالًا أمام تضحيات أبطاله، فالجيش هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وسند الوحدة الوطنية.