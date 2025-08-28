الأمن العام يقدّم التعازي بشهداء الجيش اللبناني ويتمنى الشفاء للجرحى

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"يتقدم الأمن العام بأحرّ التعازي من قيادة الجيش، ومن ذوي الضابط والرتيب اللذين ارتقيا شهيدين، إثر قيامهما بواجبهما الوطني جراء الممارسات العدوانية للعدو الإسرائيلي في الجنوب. وتتمنى المديرية للرتيب الجريح الشفاء العاجل. دماؤهم أمانة، وراية عزّة، وكرامة للبنان".