الأمن العام يقدّم التعازي بشهداء الجيش اللبناني ويتمنى الشفاء للجرحى
أخبار لبنان
2025-08-28 | 15:51
الأمن العام يقدّم التعازي بشهداء الجيش اللبناني ويتمنى الشفاء للجرحى
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
"يتقدم الأمن العام بأحرّ التعازي من قيادة الجيش، ومن ذوي الضابط والرتيب اللذين ارتقيا شهيدين، إثر قيامهما بواجبهما الوطني جراء الممارسات العدوانية للعدو الإسرائيلي في الجنوب. وتتمنى المديرية للرتيب الجريح الشفاء العاجل. دماؤهم أمانة، وراية عزّة، وكرامة للبنان".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
العام
يقدّم
التعازي
بشهداء
الجيش
اللبناني
ويتمنى
الشفاء
للجرحى
أمن وقضاء
2025-08-09
الأمن العام معزيا بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
أمن وقضاء
2025-08-09
الأمن العام معزيا بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
0
آخر الأخبار
2025-07-13
مجمع الشفاء الطبي: شهيدة و3 مصابين إثر قصف شقة سكنية في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-07-13
مجمع الشفاء الطبي: شهيدة و3 مصابين إثر قصف شقة سكنية في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة
0
أخبار دولية
2025-08-11
الخارجية الإماراتية تتقدم بالتعازي من حكومة لبنان وشعبه باستشهاد 6 ضباط وجنود من الجيش اللبناني
أخبار دولية
2025-08-11
الخارجية الإماراتية تتقدم بالتعازي من حكومة لبنان وشعبه باستشهاد 6 ضباط وجنود من الجيش اللبناني
0
أمن وقضاء
2025-08-10
نقابة المحامين في طرابلس: تضحيات شهداء الجيش وجرحاه الضمانة الحقيقية لاستمرار لبنان دولةً حرةً آمنة
أمن وقضاء
2025-08-10
نقابة المحامين في طرابلس: تضحيات شهداء الجيش وجرحاه الضمانة الحقيقية لاستمرار لبنان دولةً حرةً آمنة
أخبار لبنان
16:19
وزير الدفاع: الجيش اللبناني يقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
16:19
وزير الدفاع: الجيش اللبناني يقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب
0
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
0
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
0
أخبار لبنان
14:41
"الخارجية" تشكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل وتؤكد التزامها بالقرار 1701
أخبار لبنان
14:41
"الخارجية" تشكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل وتؤكد التزامها بالقرار 1701
أخبار لبنان
2025-08-26
وزير الإعلام أسف لما بلغه من تصريح صدر عن أحد الموفدين: الإعلام اللبنانيّ يقوم برسالة نبيلة
أخبار لبنان
2025-08-26
وزير الإعلام أسف لما بلغه من تصريح صدر عن أحد الموفدين: الإعلام اللبنانيّ يقوم برسالة نبيلة
0
خبر عاجل
2025-06-12
لودريان لـ عشرين 30: لدى لبنان اليوم فرصة ليؤكد مكانته كبلدٍ يجدد نفسه في الشرق الأوسط وهذا ما يسعى إليه مؤتمر باريس عبر دعم إعادة الهيكلة شرط أن تبدأ بمبادرة وتضامن القادة اللبنانيين
خبر عاجل
2025-06-12
لودريان لـ عشرين 30: لدى لبنان اليوم فرصة ليؤكد مكانته كبلدٍ يجدد نفسه في الشرق الأوسط وهذا ما يسعى إليه مؤتمر باريس عبر دعم إعادة الهيكلة شرط أن تبدأ بمبادرة وتضامن القادة اللبنانيين
0
خبر عاجل
2025-06-13
الجيش الإسرائيلي: مقاتلات سلاح الجو أكملت هجومًا على المنشأة النووية في منطقة أصفهان
خبر عاجل
2025-06-13
الجيش الإسرائيلي: مقاتلات سلاح الجو أكملت هجومًا على المنشأة النووية في منطقة أصفهان
0
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
0
أخبار لبنان
13:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
أخبار لبنان
13:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
0
أخبار لبنان
13:36
لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية
أخبار لبنان
13:36
لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..
تقارير نشرة الاخبار
13:31
"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..
0
أخبار لبنان
13:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
أخبار لبنان
13:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
3
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
4
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
5
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
6
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
7
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
8
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
