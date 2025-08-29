الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الثنائي" ينتظر جلسة الخطة...(الجمهورية)
أخبار لبنان
2025-08-29 | 04:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"الثنائي" ينتظر جلسة الخطة...(الجمهورية)
كشف مصدر بارز في الثنائي – أمل وحزب الله لـ«
الجمهورية
»، انّ الخطوة المنتظرة بعد زيارة الموفد الأميركي وأعضاء الكونغرس هي كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري الأحد المقبل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، متوقعا موقفا مهمّا عالي السقف، يضع فيه النقاط على حروف موقف «الثنائي»، وما قامت به الحكومة والمخاطر التي تتهدّد الجنوب وأهله، وبنود اتفاقية وقف إطلاق النار التي لم يلتزم بها العدو.
ورأى المصدر ان على الحكومة ايجاد الحل وتصحيح ما فعلته، لانها رمت الكرة في ملعب الجيش وحدّدت مهلاً زمنية، إلّا إذا كان في نيتها أن يطرح الجيش خطة تتضمن مهلاً زمنية ويقولون انّه ضُغط علينا، والترويج إلى انّ الهدف من ذلك هو إحراج الإسرائيلي ليقدّم خطوة في المقابل».
ولفت الى ان انّ المعنيين تبلّغوا بالخطوط الحمر. وقال: «صحيح انّ الحرارة عادت إلى خطوط التواصل بين بعبدا وعين التينة وحارة حريك، لكن لم يحصل أي خرق في محاولة إيجاد مخرج للأزمة التي تسببت بها الحكومة.
أخبار لبنان
صحف اليوم
ينتظر
الخطة...(الجمهورية)
التالي
سامي الجميل: بيار الجميل كرّس الكتائب حارسًا للدولة السيدة والعادلة
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-08-07
وصول وزير العمل محمد حيدر المقرّب من ثنائي "أمل - حزب الله" الى القصر الجمهوري للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء
خبر عاجل
2025-08-07
وصول وزير العمل محمد حيدر المقرّب من ثنائي "أمل - حزب الله" الى القصر الجمهوري للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء
0
صحف اليوم
2025-07-15
مصادر لـ"الجمهورية" عن جلسة اليوم: الحكومة ستكون في الوسط وستدور حولها المعارك
صحف اليوم
2025-07-15
مصادر لـ"الجمهورية" عن جلسة اليوم: الحكومة ستكون في الوسط وستدور حولها المعارك
0
صحف اليوم
2025-07-12
ترقبٌ لـ"جلسة المناقشة العامة"... (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-07-12
ترقبٌ لـ"جلسة المناقشة العامة"... (الجمهورية)
0
أخبار لبنان
2025-06-18
بو صعب بعد جلسة فرعية "اللجان": ما زلنا ننتظر مشروع الحكومة بشأن قانون الانتخاب
أخبار لبنان
2025-06-18
بو صعب بعد جلسة فرعية "اللجان": ما زلنا ننتظر مشروع الحكومة بشأن قانون الانتخاب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:37
المفتي قبلان: لن نسمح بتمزيق البلد والرئيس عون مطالب الآن بما يلزم عليه من واجبات وطنية كبرى
أخبار لبنان
10:37
المفتي قبلان: لن نسمح بتمزيق البلد والرئيس عون مطالب الآن بما يلزم عليه من واجبات وطنية كبرى
0
أخبار لبنان
10:34
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي
أخبار لبنان
10:34
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي
0
أخبار لبنان
10:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
أخبار لبنان
10:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
0
أمن وقضاء
09:47
الأمن العام يضبط شاحنتين بلا بيانات جمركية عند مرفأ طرابلس
أمن وقضاء
09:47
الأمن العام يضبط شاحنتين بلا بيانات جمركية عند مرفأ طرابلس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:11
الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا لبحث التحضيرات للسنة القضائية وأوضاع المؤسسات
أمن وقضاء
09:11
الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا لبحث التحضيرات للسنة القضائية وأوضاع المؤسسات
0
أخبار دولية
2025-04-18
في القدس... المسيحيون يحيون يوم الجمعة العظيمة
أخبار دولية
2025-04-18
في القدس... المسيحيون يحيون يوم الجمعة العظيمة
0
آخر الأخبار
2025-06-20
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
آخر الأخبار
2025-06-20
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
0
أخبار لبنان
2025-08-28
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة ولم يعد من الممكن التراجع عنه
أخبار لبنان
2025-08-28
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة ولم يعد من الممكن التراجع عنه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
17:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
تقارير نشرة الاخبار
17:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
17:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
17:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
تقارير نشرة الاخبار
17:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
0
أخبار لبنان
17:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
أخبار لبنان
17:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
17:37
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
تقارير نشرة الاخبار
17:37
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
0
أخبار لبنان
17:36
لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية
أخبار لبنان
17:36
لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية
0
تقارير نشرة الاخبار
17:34
إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
17:34
إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
17:31
"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..
تقارير نشرة الاخبار
17:31
"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..
0
أخبار لبنان
17:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
أخبار لبنان
17:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
أخبار لبنان
04:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
2
أخبار لبنان
18:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
18:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
3
أخبار لبنان
07:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
07:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
أمن وقضاء
12:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
12:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
5
أمن وقضاء
08:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
08:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
6
أخبار لبنان
17:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
17:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
7
أخبار لبنان
17:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
17:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
8
أخبار لبنان
12:47
مؤسّسة العلّامة المرجع السيّد فضل الله: المرجع المجدّد يتعرّض لحملة تستهدف مسيرة الوعي وندعو لوقف الانحدار ونكء الجرح
أخبار لبنان
12:47
مؤسّسة العلّامة المرجع السيّد فضل الله: المرجع المجدّد يتعرّض لحملة تستهدف مسيرة الوعي وندعو لوقف الانحدار ونكء الجرح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More