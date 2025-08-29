الأخبار
"الثنائي" ينتظر جلسة الخطة...(الجمهورية)

أخبار لبنان
2025-08-29 | 04:41
0min
"الثنائي" ينتظر جلسة الخطة...(الجمهورية)

كشف مصدر بارز في الثنائي – أمل وحزب الله لـ«الجمهورية»، انّ الخطوة المنتظرة بعد زيارة الموفد الأميركي وأعضاء الكونغرس هي كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري الأحد المقبل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، متوقعا موقفا مهمّا عالي السقف، يضع فيه النقاط على حروف موقف «الثنائي»، وما قامت به الحكومة والمخاطر التي تتهدّد الجنوب وأهله، وبنود اتفاقية وقف إطلاق النار التي لم يلتزم بها العدو.

ورأى المصدر ان على الحكومة ايجاد الحل وتصحيح ما فعلته، لانها رمت الكرة في ملعب الجيش وحدّدت مهلاً زمنية، إلّا إذا كان في نيتها أن يطرح الجيش خطة تتضمن مهلاً زمنية ويقولون انّه ضُغط علينا، والترويج إلى انّ الهدف من ذلك هو إحراج الإسرائيلي ليقدّم خطوة في المقابل».

ولفت الى ان انّ المعنيين تبلّغوا بالخطوط الحمر. وقال: «صحيح انّ الحرارة عادت إلى خطوط التواصل بين بعبدا وعين التينة وحارة حريك، لكن لم يحصل أي خرق في محاولة إيجاد مخرج للأزمة التي تسببت بها الحكومة. 

أخبار لبنان

صحف اليوم

ينتظر

الخطة...(الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
2025-08-07

وصول وزير العمل محمد حيدر المقرّب من ثنائي "أمل - حزب الله" الى القصر الجمهوري للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء

LBCI
صحف اليوم
2025-07-15

مصادر لـ"الجمهورية" عن جلسة اليوم: الحكومة ستكون في الوسط وستدور حولها المعارك

LBCI
صحف اليوم
2025-07-12

ترقبٌ لـ"جلسة المناقشة العامة"... (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-18

بو صعب بعد جلسة فرعية "اللجان": ما زلنا ننتظر مشروع الحكومة بشأن قانون الانتخاب

LBCI
أخبار لبنان
10:37

المفتي قبلان: لن نسمح بتمزيق البلد والرئيس عون مطالب الآن بما يلزم عليه من واجبات وطنية كبرى

LBCI
أخبار لبنان
10:34

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي

LBCI
أخبار لبنان
10:08

وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026

LBCI
أمن وقضاء
09:47

الأمن العام يضبط شاحنتين بلا بيانات جمركية عند مرفأ طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
09:11

الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا لبحث التحضيرات للسنة القضائية وأوضاع المؤسسات

LBCI
أخبار دولية
2025-04-18

في القدس... المسيحيون يحيون يوم الجمعة العظيمة

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-20

بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-28

لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة ولم يعد من الممكن التراجع عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:46

تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:44

دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش

LBCI
أخبار لبنان
17:41

رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:37

هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان

LBCI
أخبار لبنان
17:36

لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:34

إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:31

"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..

LBCI
أخبار لبنان
17:29

الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!

LBCI
أخبار لبنان
04:34

قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
18:54

قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

LBCI
أخبار لبنان
07:35

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:25

الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)

LBCI
أمن وقضاء
08:26

الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...

LBCI
أخبار لبنان
17:23

الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
17:32

الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
12:47

مؤسّسة العلّامة المرجع السيّد فضل الله: المرجع المجدّد يتعرّض لحملة تستهدف مسيرة الوعي وندعو لوقف الانحدار ونكء الجرح

