سامي الجميل: بيار الجميل كرّس الكتائب حارسًا للدولة السيدة والعادلة

كتب النائب سامي الجميل على منصة "إكس": "في مثل هذا اليوم قبل 41 عامًا، غاب الرئيس المؤسس بيار الجميّل، تاركاً مدرسة في الوطنية والنضال والأخلاق. شعاره الثابت الذي رفعه "الشطارة الوحيدة المقبولة هي المبنية على الصدق والنزاهة" فكرس الكتائب حارسًا للدولة السيدة والعادلة. نحن مؤتمنون على هذا الإرث، لا تفريط به ولا مساومة، حتى قيام لبنان الذي نريد".