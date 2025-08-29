الأخبار
LBCI
LBCI

عون وبعاصيري شاركتا في لقاء تعارفي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع تجمع الهيئات النسائية في الجبل

أخبار لبنان
2025-08-29 | 02:40
0min
عون وبعاصيري شاركتا في لقاء تعارفي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع تجمع الهيئات النسائية في الجبل

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً تعارفياً مع تجمّع الجمعيات النسائية في الجبل في قصر بيت الدين، بدعوة من اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون.

وشاركت في اللقاء نائبة رئيسة الهيئة السفيرة السيدة سحر بعاصيري سلام، والسيدة نورا جنبلاط، ورئيسة تجمع الجمعيات النسائية في الجبل السيدة فريدة الريّس، وعضوات الهيئة الإدارية في التّجمع، إلى جانب رئيسات وممثلات الجمعيات النسائية في الجبل، وعضوات الهيئة الوطنية.

ويرمي اللقاء إلى تكوين رؤية مشتركة للعمل النسائي في لبنان وتوطيد التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقضايا المرأة.

وبعد الكلمات الافتتاحية التي ألقتها اللبنانية الأولى نعمت عون، ونائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام، والسيدة نورا جنبلاط، قدّمت كلّ من السيدات عرضًا موجزًا عن أعمال جمعياتهنّ، وأبرز أنشطتها وبرامجها.

أخبار لبنان

وبعاصيري

شاركتا

تعارفي

للهيئة

الوطنية

لشؤون

المرأة

الهيئات

النسائية

الجبل

