الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
إقليم الشوف الكتائبي يستنكر استهداف خليل بو مراد في الدامور: دماؤه أمانة...
أخبار لبنان
2025-08-29 | 02:37
إقليم الشوف الكتائبي يستنكر استهداف خليل بو مراد في الدامور: دماؤه أمانة...
دان إقليم الشوف الكتائبي بأقصى عبارات الغضب والاستنكار "الجريمة البشعة التي استهدفت الرفيق خليل طوني بو مراد، عبر إطلاق النار المباشر عليه داخل سيارته، في اعتداء دموي خسيس يكشف حجم الانهيار الأمني ويفضح غياب سلطة الدولة وهيبتها."
وقال:"إن هذه الجريمة النكراء تضع الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أمام مسؤولياتها الكاملة، إذ لم يعد مقبولًا أن يبقى المواطن اللبناني متروكًا لمصيره في ظل تفلت السلاح واستباحة الأرواح. إن أي تلكؤ أو تأخير في كشف الفاعلين ومحاسبتهم سيُعتبر تواطؤًا وتشجيعًا لجرائم جديدة، وتفريطًا فاضحًا بأمن الناس وحياتهم".
وأضاف "إننا في إقليم الشوف الكتائبي نطالب الدولة بالتحرك الفوري والحازم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ نهائي لثقافة الإفلات من العقاب، لأن دماء الرفيق خليل بو مراد أمانة، وأمن اللبنانيين خط أحمر".
وتوجه بالعزاء الحار لعائلته.
أخبار لبنان
الشوف
الكتائبي
يستنكر
استهداف
الدامور:
دماؤه
أمانة...
عون وبعاصيري شاركتا في لقاء تعارفي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع تجمع الهيئات النسائية في الجبل
سامي الجميل: بيار الجميل كرّس الكتائب حارسًا للدولة السيدة والعادلة
مقالات ذات صلة
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-06
ذخائر القديسة تيريز تجوب قضاء الشوف وتبارك ارض جون الدامور والمشرف
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-06
ذخائر القديسة تيريز تجوب قضاء الشوف وتبارك ارض جون الدامور والمشرف
0
أخبار لبنان
2025-08-09
افرام عن شهداء الجيش: ماتوا ليحيا لبنان... ودماؤهم أمانة في أعناقنا
أخبار لبنان
2025-08-09
افرام عن شهداء الجيش: ماتوا ليحيا لبنان... ودماؤهم أمانة في أعناقنا
0
آخر الأخبار
2025-08-06
غارات جديدة على الجنوب تستهدف محيط انصار والمحمودية ومرتفعات اقليم التفاح
آخر الأخبار
2025-08-06
غارات جديدة على الجنوب تستهدف محيط انصار والمحمودية ومرتفعات اقليم التفاح
0
آخر الأخبار
2025-06-20
غارات إسرائيلية تستهدف إقليم التفاح
آخر الأخبار
2025-06-20
غارات إسرائيلية تستهدف إقليم التفاح
0
أخبار لبنان
06:45
ماكرون اكد دعم لبنان : أمنٌ مُستعاد سيادةٌ مُعزَّزة وازدهارٌ مستدام
أخبار لبنان
06:45
ماكرون اكد دعم لبنان : أمنٌ مُستعاد سيادةٌ مُعزَّزة وازدهارٌ مستدام
0
أخبار لبنان
06:37
المفتي قبلان: لن نسمح بتمزيق البلد والرئيس عون مطالب الآن بما يلزم عليه من واجبات وطنية كبرى
أخبار لبنان
06:37
المفتي قبلان: لن نسمح بتمزيق البلد والرئيس عون مطالب الآن بما يلزم عليه من واجبات وطنية كبرى
0
أخبار لبنان
06:34
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي
أخبار لبنان
06:34
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي
0
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
0
آخر الأخبار
01:00
الجيش الإسرائيلي يعبر عن أسفه "لإصابة" جنود من الجيش اللبناني ويقول إنه سيتم التحقيق في حادث أسفر عن عدم انفجار ذخيرة وسقوطها على الأرض
آخر الأخبار
01:00
الجيش الإسرائيلي يعبر عن أسفه "لإصابة" جنود من الجيش اللبناني ويقول إنه سيتم التحقيق في حادث أسفر عن عدم انفجار ذخيرة وسقوطها على الأرض
0
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
0
أخبار لبنان
03:27
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول مواعيد بعض رحلات الشركة للفترة الممتدة من 30 آب ولغاية 3 أيلول
أخبار لبنان
03:27
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول مواعيد بعض رحلات الشركة للفترة الممتدة من 30 آب ولغاية 3 أيلول
0
أخبار لبنان
02:37
إقليم الشوف الكتائبي يستنكر استهداف خليل بو مراد في الدامور: دماؤه أمانة...
أخبار لبنان
02:37
إقليم الشوف الكتائبي يستنكر استهداف خليل بو مراد في الدامور: دماؤه أمانة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
0
أخبار لبنان
13:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
أخبار لبنان
13:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
0
أخبار لبنان
13:36
لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية
أخبار لبنان
13:36
لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..
تقارير نشرة الاخبار
13:31
"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..
0
أخبار لبنان
13:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
أخبار لبنان
13:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
1
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
2
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
3
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
5
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
6
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
7
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
8
أخبار لبنان
08:47
مؤسّسة العلّامة المرجع السيّد فضل الله: المرجع المجدّد يتعرّض لحملة تستهدف مسيرة الوعي وندعو لوقف الانحدار ونكء الجرح
أخبار لبنان
08:47
مؤسّسة العلّامة المرجع السيّد فضل الله: المرجع المجدّد يتعرّض لحملة تستهدف مسيرة الوعي وندعو لوقف الانحدار ونكء الجرح
