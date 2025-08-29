إقليم الشوف الكتائبي يستنكر استهداف خليل بو مراد في الدامور: دماؤه أمانة...

دان إقليم الشوف الكتائبي بأقصى عبارات الغضب والاستنكار "الجريمة البشعة التي استهدفت الرفيق خليل طوني بو مراد، عبر إطلاق النار المباشر عليه داخل سيارته، في اعتداء دموي خسيس يكشف حجم الانهيار الأمني ويفضح غياب سلطة الدولة وهيبتها."



وقال:"إن هذه الجريمة النكراء تضع الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أمام مسؤولياتها الكاملة، إذ لم يعد مقبولًا أن يبقى المواطن اللبناني متروكًا لمصيره في ظل تفلت السلاح واستباحة الأرواح. إن أي تلكؤ أو تأخير في كشف الفاعلين ومحاسبتهم سيُعتبر تواطؤًا وتشجيعًا لجرائم جديدة، وتفريطًا فاضحًا بأمن الناس وحياتهم".



وأضاف "إننا في إقليم الشوف الكتائبي نطالب الدولة بالتحرك الفوري والحازم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ نهائي لثقافة الإفلات من العقاب، لأن دماء الرفيق خليل بو مراد أمانة، وأمن اللبنانيين خط أحمر".



وتوجه بالعزاء الحار لعائلته.